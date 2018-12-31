8個新年願望　年紀愈大要求愈低　減肥瘦10磅變唔肥就好

明天就是1月1日，你定下你的新年目標了嗎？ 每年的新年願望都不外乎，減肥、儲錢、旅行等等，但你有發現你的願望要求愈來愈低嗎？說了10年減肥，由決心瘦10磅到不肥就滿足，希望白馬王子的出現到隨緣就好，還有6個願望，你一定會發現自己底線愈來愈低。

【1】減肥

（電影《醜女大翻身》劇照）

以前: 要瘦10磅 日日做運動

依家: 望落去唔肥就ok

以前信誓旦旦要決心減肥，

目標很明確，

要瘦10磅，

3個月內要瘦3磅，

一星期做4次運動，

但這些都是過去的自己，

現在的你，

對於減肥，

不再肥就滿足了。

【2】增值自己

（StarShow360 截圖）

以前: 學多種語言

依家: 不如搞返好啲英文先

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New Year New Me，

在全球化之下，

你發現你需要

學多種語言才足以競爭，

你決定新一年要學西班牙文、

法文、德文blablabla，

現在你發現自己

連英文都講不好，

新年還是不要太大野心，

學好英文才算。

【3】學業

（《學校2013》劇照）

中學: aim at全級10名內

大學: grad到就好

仍是學生的你，

中學時發誓新一年

要拿到全級第x名，

全班第x名，

公開試要拿到5**，

但到了大學，

你對成績再沒野心，

GPA？

過3是bonus，

最基本願望但求畢業。

【4】轉新環境

（《未生》劇照）

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返工半年: 我要炒老闆魷魚!

返工2年: 老闆唔炒我就得

已是職場人的你，

還記得初入職時的模樣嗎？

不熟悉職場文化，

你決定拿到Bonus後，

新一年要辭職！

不過現在的你已失去這膽量，

炒老闆魷魚？

倒不如希望新一年

老闆不要解僱自己。

【5】儲錢

（《借東西的小矮人》相片）

以前: 每個月要儲$1000

依家: 每個月有錢淨就好

儲錢是每年第一日

會約定自己的事，

逼自己每月要抽起

一定數目的金額，

積少成多，每月$1000，

一年後起碼有$12000。

不過人愈大，

慾望愈多，購物慾急升，

每個月要抽起$1000？

現在只希望新一年

別買到戶口剩下2位數字。

【6】旅行

（網上圖片）

以前: 去返個幾星期歐洲

依家: 有假去台灣已經偷笑

學生時的你，

對旅行要求很高，

看不起3日2夜的短trip，

新一年決定一定要

去一個遠程的地方，

最好是歐洲，一去就14天。

現在的你

還可以奢求14天連假嗎？

新年的旅行願望只求可以搭飛機，

短短幾天可以逃出香港，

已很滿足。

【7】出Pool

（《當你沉睡時》劇照）

以前: 要識白馬王子

依家: 隨緣啦

所有人都想找到真命天子/女，

每一年最大的願望

就是讓我遇上他/她，

以前對未來的另一半有很多幻想，

最好高帥，

再後來不用「富」，

再後後來不用「帥」，

到現在？有人出現就好。

【8】早睡早起

（《無法成為野獸的我們》劇照）

以前: 8點起身 10點上床瞓

依家: 唔使通頂就得

大家都知「早睡早起身體好」，

精神好，皮膚都會好，

所以希望可以8時起床，

晚上10時睡覺，

然後漸漸發現

這是mission impossible，

從來沒有達標之餘，

更演變成現在

希望不再通宵就可以。