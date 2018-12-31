8個新年願望　年紀愈大要求愈低　減肥瘦10磅變唔肥就好

明天就是1月1日，你定下你的新年目標了嗎？
每年的新年願望都不外乎，減肥、儲錢、旅行等等，但你有發現你的願望要求愈來愈低嗎？說了10年減肥，由決心瘦10磅到不肥就滿足，希望白馬王子的出現到隨緣就好，還有6個願望，你一定會發現自己底線愈來愈低。
【1】減肥
（電影《醜女大翻身》劇照）
以前: 要瘦10磅 日日做運動
依家: 望落去唔肥就ok
以前信誓旦旦要決心減肥，
目標很明確，
要瘦10磅，
3個月內要瘦3磅，
一星期做4次運動，
但這些都是過去的自己，
現在的你，
對於減肥，
不再肥就滿足了。
【2】增值自己
（StarShow360 截圖）
以前: 學多種語言
依家: 不如搞返好啲英文先
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New Year New Me，
在全球化之下，
你發現你需要
學多種語言才足以競爭，
你決定新一年要學西班牙文、
法文、德文blablabla，
現在你發現自己
連英文都講不好，
新年還是不要太大野心，
學好英文才算。
【3】學業
（《學校2013》劇照）
中學: aim at全級10名內
大學: grad到就好
仍是學生的你，
中學時發誓新一年
要拿到全級第x名，
全班第x名，
公開試要拿到5**，
但到了大學，
你對成績再沒野心，
GPA？
過3是bonus，
最基本願望但求畢業。
【4】轉新環境
（《未生》劇照）
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返工半年: 我要炒老闆魷魚!
返工2年: 老闆唔炒我就得
已是職場人的你，
還記得初入職時的模樣嗎？
不熟悉職場文化，
你決定拿到Bonus後，
新一年要辭職！
不過現在的你已失去這膽量，
炒老闆魷魚？
倒不如希望新一年
老闆不要解僱自己。
【5】儲錢
（《借東西的小矮人》相片）
以前: 每個月要儲$1000
依家: 每個月有錢淨就好
儲錢是每年第一日
會約定自己的事，
逼自己每月要抽起
一定數目的金額，
積少成多，每月$1000，
一年後起碼有$12000。
不過人愈大，
慾望愈多，購物慾急升，
每個月要抽起$1000？
現在只希望新一年
別買到戶口剩下2位數字。
【6】旅行
（網上圖片）
以前: 去返個幾星期歐洲
依家: 有假去台灣已經偷笑
學生時的你，
對旅行要求很高，
看不起3日2夜的短trip，
新一年決定一定要
去一個遠程的地方，
最好是歐洲，一去就14天。
現在的你
還可以奢求14天連假嗎？
新年的旅行願望只求可以搭飛機，
短短幾天可以逃出香港，
已很滿足。
【7】出Pool
（《當你沉睡時》劇照）
以前: 要識白馬王子
依家: 隨緣啦
所有人都想找到真命天子/女，
每一年最大的願望
就是讓我遇上他/她，
以前對未來的另一半有很多幻想，
最好高帥，
再後來不用「富」，
再後後來不用「帥」，
到現在？有人出現就好。
【8】早睡早起
（《無法成為野獸的我們》劇照）
以前: 8點起身 10點上床瞓
依家: 唔使通頂就得
大家都知「早睡早起身體好」，
精神好，皮膚都會好，
所以希望可以8時起床，
晚上10時睡覺，
然後漸漸發現
這是mission impossible，
從來沒有達標之餘，
更演變成現在
希望不再通宵就可以。