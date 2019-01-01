頹人如何過元旦？　6件一定要做的事　最後一件事必試！

難得元旦放假，自然再好好「放縱」一下，《開罐》為你準備了「頹過元旦」的入做6件事，看看你中了幾多！
所謂「一年又一年，愈過愈自然」，
元旦應該如何過？
今天教大家元旦頹人必做的事，
做完包你身心舒暢。
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【1瞓到自然醒】
早睡遲起，人生一大樂事～（網絡圖片）
世界上最幸福的事之一，
特別是在如此寒冷的天氣，
如果我是Ironman，
暖洋洋的被窩就是磁力王，
睡飽才有力氣起身。
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【2食M記早餐】
Shut up and take my money, today.（網絡圖片）
麥記元旦當日全日都提供早餐，
是真正的all day breakfast，
也就是可以瘋狂食薯餅<3
對於喜歡吃薯餅的人（例如我）來說，
簡直是福音，
還不趁機食到夠。
【3 全日煲劇】
看電視頹得來令人很有滿足感。（網絡圖片）
難得放假做頹友，
煲劇是指定動作，
當然電影、綜藝、演唱會都可以，
當年我一口氣煲完所有哈利波特，
爽！
【4翻睇跨年節目】
紅白是日本經典年末節目之一。（網絡圖片）
中港台日都有不少跨年節目，
同一時間只可以看一個台，
難免錯過不少精彩場面，
元旦日自然是一個補檔的大好機會！
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【5 買六合彩】
中了六合彩就日日都元旦。（資料圖片）
每年的新年金多寶，
都令人虎視眈眈，
今連金多寶頭獎有8000萬，
雖然3號才攬珠，
不過之後2日你都要上班不會有空買，
一個不小心中獎，
真的每天不用do，
數錢都數到手軟，
到時就日日都是元旦，
唉FF一下算了。
【6 睇叱咤】
古天樂是今年叱咤「黑馬」。（網絡圖片）
每年元旦大事之一就是叱咤，
喜歡看自然會跟得貼，
其他頹友反正不知道有啥好看，
看看頒獎禮也不錯，
今年一大亮點是古天樂，
他能否成為「我最喜愛的男歌手」呢？
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新一年都要繼續睇Opener呀～
其實還有一件事可以做，
就是看《開罐Opener》，
掌握最頹（X）最新（O）年輕人資訊，
祝大家新年快樂～