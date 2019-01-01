頹人如何過元旦？　6件一定要做的事　最後一件事必試！

難得元旦放假，自然再好好「放縱」一下，《開罐》為你準備了「頹過元旦」的入做6件事，看看你中了幾多！

所謂「一年又一年，愈過愈自然」，

元旦應該如何過？

今天教大家元旦頹人必做的事，

做完包你身心舒暢。

↓↓↓ 睇片 ↓↓↓

【1瞓到自然醒】

早睡遲起，人生一大樂事～（網絡圖片）

世界上最幸福的事之一，

特別是在如此寒冷的天氣，

如果我是Ironman，

暖洋洋的被窩就是磁力王，

睡飽才有力氣起身。

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【2食M記早餐】

Shut up and take my money, today.（網絡圖片）

麥記元旦當日全日都提供早餐，

是真正的all day breakfast，

也就是可以瘋狂食薯餅<3

對於喜歡吃薯餅的人（例如我）來說，

簡直是福音，

還不趁機食到夠。

【3 全日煲劇】

看電視頹得來令人很有滿足感。（網絡圖片）

難得放假做頹友，

煲劇是指定動作，

當然電影、綜藝、演唱會都可以，

當年我一口氣煲完所有哈利波特，

爽！

【4翻睇跨年節目】

紅白是日本經典年末節目之一。（網絡圖片）

中港台日都有不少跨年節目，

同一時間只可以看一個台，

難免錯過不少精彩場面，

元旦日自然是一個補檔的大好機會！

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【5 買六合彩】

中了六合彩就日日都元旦。（資料圖片）

每年的新年金多寶，

都令人虎視眈眈，

今連金多寶頭獎有8000萬，

雖然3號才攬珠，

不過之後2日你都要上班不會有空買，

一個不小心中獎，

真的每天不用do，

數錢都數到手軟，

到時就日日都是元旦，

唉FF一下算了。

【6 睇叱咤】

古天樂是今年叱咤「黑馬」。（網絡圖片）

每年元旦大事之一就是叱咤，

喜歡看自然會跟得貼，

其他頹友反正不知道有啥好看，

看看頒獎禮也不錯，

今年一大亮點是古天樂，

他能否成為「我最喜愛的男歌手」呢？

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新一年都要繼續睇Opener呀～

其實還有一件事可以做，

就是看《開罐Opener》，

掌握最頹（X）最新（O）年輕人資訊，

祝大家新年快樂～