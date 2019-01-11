【男女純友誼】測謊機實測10年老友關係　男：原來我只係兵？

你信唔信男同女之間有純友誼呢？為咗測試一下呢個世界上有冇純友誼朋友，今次《Opener》就搵嚟兩位已經識咗10年嘅老友嚟，要佢哋用測謊機互問問題，睇下佢哋係咪真係一絲曖昧都冇！

到底Angel和JJ之間有沒有純友誼呢？（吳嘉俊攝）

好多人都覺得男同女之間，係絕對唔會有純友誼嘅存在！就算有都只係因為溝唔到，先會退而求其次做好朋友，但今次《Opener》就搵嚟兩位已經相識10年，分別喺英國讀緊放射治療Year 1嘅Angel同喺澳洲讀緊工商管理Year 1嘅JJ，挑戰一下用測謊機互問問題，睇下男女之間到底有冇純友誼！

⬇️⬇️⬇️點擊圖片睇佢地問對方啲咩⬇️⬇️⬇️

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識得耐嘅朋友果然係唔同啲，兩個人都問得好狠啊！簡直係無底線一樣！到底佢哋嘅問題可唔可以成功Chok出對方嘅真心話呢？

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原來呢個世界真係有純友誼存在㗎！

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【Opener開Sem應援團】

鄭融、JW、鄭欣宜到大學為一眾大學生開Sem打打氣！

第一場

日期：1月14日

時間：13：00

地點：香港樹仁大學 35周年廣場

第二場

日期：1月21日

時間：13：00

地點：香港中文大學 文化廣場

第三場

日期：1月21日

時間：15：00

地點：恆生管理大學 石獅子對出

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