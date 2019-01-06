6種大學古怪Roommate　「借東西的小人」與「奇行種」最難頂？

住hall（宿舍）是不少大學生的憧憬之一，可是有大學生在dcard、連登等論壇上吐苦水，力數遇過的奇葩室友。

所謂「正常室友，夫復何求」

一個好室友帶你上天堂

一個古怪室友就會令你生不如死

分分鐘有一世陰影

大學網民力數六種遇過的古怪室友



↓↓↓ 睇片 ↓↓↓

【1 奇行種】

一個睡在床下的室友......（Dcard）

一入hall就瘋狂擦地板

然後…然後…

晚上竟然有床不睡睡地板

而且有相為證

晚上回宿舍

心血少點都hold不住

【2 大食怪】

室友喜歡吃但不喜歡收拾的話，的確是一個煩惱。（網絡圖片）

雖然食色性也

吃東西是人的本能

不過我親愛的室友

吃完可否收拾一下台面及地板

我不介意看著你吃東西

但我很介意看到小強吃東西

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【3 另一方面的大食怪】

如果室友跟伴侶在房間％％％而汲有事先告知，真的會有點尷尬...（網絡圖片）

上面說過了食色性也的「食」

當然要說說「色」

遇上一個識做的室友

在%%%之前明示暗示都會告訴你

之後會發生甚麼事

如果不通氣的話

那...就尷尬了...

【4 喇叭獸】

在房間大大聲播歌的室友，令人非常煩惱。（網絡圖片）

開大喇叭聽歌睇片

謝絕一切耳筒

經常自言自語

都沒關係

鬧鐘將全房人都吵醒

但你自己沒醒

是甚麼操作

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【5 控制狂】

在種室友希望可以控制一切。（網絡圖片）

一個人控制房間的溫度及燈光

如果他想睡的話

就會不管其他人的狀態

自個兒去關燈

冷氣的遙控器亦長期由他掌握

房間溫度由他一手操縱

【6 小小偷】

他全都要...（網絡圖片）

有一種人

他會向不同的室友借東西

光明正大向不同朋友

一人借一點

一天借一點

不借給他又點不好意思

借得多又小數怕長計

他就聚沙成塔集腋成裘

說他是小偷又有點過份

因此我加多了一個小字

小小偷

一個好室友會令你的大學生活生色不少。（網絡圖片）

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聽到這裡有沒有勾起你的回憶呢

過期大學生我真是不忍再想

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