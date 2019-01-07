大學生愛旅行也是錯？網民激辯千古難題：趁後生見識世界

大學生去旅行到底是浪費金錢。還是見識世界的一個好機會？有網民在連登發文，非常好奇大學生及年青人為何可以成日去旅行，引起熱烈討論。

我是過期大學生

所謂「得閒去旅行，識吓外國人」

不少大學生都會去旅行

放鬆或者見識一下世界

近日就有網民發文

「點睇時下青年人成日去旅行？」



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連登巴打一PO激起千層浪。（網上截圖）

這問題引發起另外兩個問題

人哋有錢去邊關你X事咩？

去旅行=浪費金錢？

這些問號，跟中學生應否談戀愛一樣

是千年難題

問完仲有得投票。（網上截圖）

有巴打話

與其花金錢去旅行

不如儲起

有時辛苦儲了會不捨得花

有人認為同學玩得就玩。（網上圖片）

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其實大學生多假期

平時又會實習兼職儲錢

去旅行見識世界有何問題

而且一分一毫都是自己辛苦錢

花錢時更有成功感

自己旅費自己賺。（網上圖片）

就如我作為一個過期大學生

出來社會工作之後

錢的確比大學時賺多了

不過已經沒大學時那麼空閒

大學時間最自由寶貴

當然要用來做自己最喜歡的事

其實大學生去旅行的成本是最低的。（網上圖片）

日日宅在家

都會想到街上走走

其實道理都一樣

我們去的不是旅行

我們是去放鬆、休息

又或者去探索世界

趁有心有力，去探索世界吧！（網上圖片）

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說到底都是生活態度上的分別

最緊要別太過火

對了最後給大家看看投票結果

支持一邊大獲全勝！（網上截圖）

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