有個靚仔阿哥不是好事！韓妹上節目大吐苦水：所有人都只注意哥哥

不少女生都FF過自己有個靚仔阿哥，平時溫柔體貼對自己很好，在危險關頭又會及時出現保護自己。但事實並不如此！一名18歲的韓妹日前上節目《大國民Talk show你好》申訴，說自己因為有個靚仔阿哥經常受到不公平對待和比較。

18歲的妹妹認為有個長得好看的哥哥不是好事。（《大國民talk show你好》截圖）

哥哥「贏在起跑線」



今年18歲的Subin，有一名比她大一年的哥哥。無論去哪裡，她也會聽到「喂他是你哥哥嗎？太帥了吧！」、「喂你哥哥長得很像朴寶劍呢！」等稱讚他的說話。而且她哥哥讀書成績也是十分好，在別人眼中簡直「完美」。相反，Subin長相平庸，成績也是平平無奇，在比較之下，她就變成了「透明人」。

哥哥竟然長得像朴寶劍？！（《大國民talk show你好》截圖）

家人偏心事逐樣數



【1】對外貌的批評：一家人一起吃飯時，媽媽總是說「我的兒子長得真帥」、「你跟你哥哥在一起，顯得你很大份」。

【2】哥哥在溫書時，媽媽會要求她把電視音量調至只有1度；相反，如果她在溫習時，叫哥哥把打機的音量調低，媽媽會反罵她：「哥哥溫書累了在休息嘛！由他吧！」

【3】不讓她吃：哥哥經常因為打機而要全家人等他吃飯。例如吃炸雞的時候，當然要趁熱吃才好吃。當她打算開動時，卻被媽媽指罵：「等哥哥再一起吃！」但哥哥卻不是因為甚麼，只是因為在打機而不過來吃飯。媽媽其實可以讓哥哥先過來吃，但卻反而讓全家人一起等他打完機才吃。

【4】成績比較：哥哥的成績比較好，就算不怎麼溫習，也可以取得好成績。為了不令父母失望，Subin每次考試都會盡力做好，但可惜成績也不及哥哥。如果哥哥成績進步，媽媽會感動，會稱讚哥哥。但相反，如果她進步的話，因為成績還不及哥哥好，所以媽媽不會有甚麼表示。

媽媽就是「哥哥向日葵」（《大國民talk show你好》截圖）

媽媽：不覺得這些是偏心



聽到女兒覺得家人對哥哥偏心，媽媽竟然還說：「我從來沒有偏心。」被問到為甚麼總是稱讚兒子長得帥，媽媽回答：「我只是把別人讚他的說話口述一次，並不是我說的。而且根本沒有人讚過她長得好看，我說的話不是會顯得很假嗎？」至於成績方面，媽媽亦認為自己沒有比較，「可能因為他們兩個只相差一年，在哥哥身上第一次經歷的事，到妹妹再經歷已經不是第一次了，所以沒有太大反應。」

媽媽表示，最討厭聽到別人說「女兒長得像媽媽」。（《大國民talk show你好》截圖）

哥哥其實也感受到媽媽的偏心



受到萬人注目的哥哥，其實也不多不少也感覺到媽媽「比較喜歡自己」。例如對自己說話時，語氣是十分友善的，但對妹妹說話時，並十分生硬、「起哂角」一樣。雖然有時候哥哥也會玩弄一下妹妹，但事實上妹妹也認同哥哥經常幫助她。

哥哥表示，其實老師和同學經常提起妹妹，說她很勤力，但為免令妹妹養成「公主病」，哥哥沒有說過這些。（《大國民talk show你好》截圖）

主持人：媽媽需考慮女兒的感受



聽了各方的意見後，主持人之一的李英子認為，在女兒說了這麼多自己的感受時，媽媽沒有一次是願意「接受」她的意見，一味只是在否認自己偏心。雖然看得出媽媽是愛著女兒和兒子，但她似乎需要接受自己的確是偏心，忽視了女兒感受這一點。主持人建議媽媽以後需多與女兒對話，如果女兒覺得不開心的話，嘗試向她道歉「對不起，媽媽以後不再這樣」。

媽媽：「Subin啊，你也知道媽媽有多愛你的。那些其實都是和你開玩笑的，媽媽會努力改掉了。對不起！」

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