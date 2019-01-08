6個討厭普通話堂的原因　似白痴仔學單字、睇台劇都識

由小學開始，每星期有一小時是普通話課，近日就有網民討論，普通話堂的用處。上過這麼多年普通話課，小編不知道課堂功用有幾多，只知道從小到大都沒有同學喜歡這一課。 無聊，浪費時間，老師一定不年輕貌美，上普通話課還有甚麼意義？

【1】老師一定係老女人

（《哈利波特》劇照）

不論小、中、大學，

普通話堂的老師一定是來自內地，

有返咁上下年紀的大媽，

就好像母親一樣，

份外嘮叨，

一個音節

要全班重覆無數次，

好厭之餘，

亦唔養眼，

上堂沒有動力。

【2】白痴仔學單字

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明明都是中文，

但上普通話堂

就好像BB學牙牙學語般，

一個單字重覆過百次，

明明讀得到，

老師仍然覺得你有錯，

最後一整堂

就學了幾個單字。

【3】捲唔到脷

其中一個老師經常認為

我們說得不準的原因，

相信是我們捲不到脷，

讀不出普通話粗獷的韻味。

粵語不需要捲舌，

我們從小到大

沒有受過捲舌專業訓練，

所以整課普通話堂，

一班同學的舌頭都打結。

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【4】不如自習啦

中小學時已接觸普通話堂，

但不受重視，

一星期只有一堂，

一堂不足一小時，

其實學不了多少，

倒不如讓這個小時轉做自習，

預備下公開試，

學生應該會更高興。

【5】識聽識講 但唔俾畢業

到大學的普通話堂，

突然由BB班升上進階班，

一下子要學極深奧的

拼音、變調、複韻母，

其實老師的一字一句

我聽得明，

但偏偏不不讓人合格。

【6】其實唔上堂都識

最討厭普通話堂的原因，

大概是覺得沒有這個需要吧，

以前風靡一時的

飛輪海、S.H.E、捧捧堂等等，

加上看台劇，

其實大家都會聽，

會說普通話，

不想再浪費時間

學b、p、m、f了。