大學生食咩做早餐？　早餐等級表最後一級令人哭笑不得

大學生會吃早餐都分等級？沒錯，對於一些同學來說，早餐可有可無，但其實可以透過早餐看穿一個人

我是過期大學生

所謂「大學生大學生，有時早餐當食晏」

對於一些同學來說

早餐可有可無

不過大學生不止分「吃」跟「不吃」

有時見到吃早餐的同學

其實都分不同等級

【1 平凡級】

早餐最緊要夠方便。（網絡圖片）

標配是生命面包、餅乾、腸粉等等

這類家常便飯特點是夠方便

可以隨時食

包括上堂的時候

所以深受一眾大學生喜愛

【2 手作級】

可可脆片是自製早餐中最簡單的一種。（網絡圖片）

自製早餐由最簡單的可可脆片

到不同的麥皮、燕麥早餐

只要加熱水沖開就可以開動

比起餅乾面包口感更好

但一樣咁方便

【3 外賣級】

自己早餐自己拎。（網絡圖片）

有時不想自己做早餐

就可以到餐廳買

普通點可以去茶餐廳

富貴少少可以買麥當奴、翠華

$40、$50一個奶奶豬早餐

不是個個食得起的

【4 中產級】

曾俊華都是中產。（網絡圖片）

一杯咖啡盡現中產生活態度

除此之外還要有一份充滿生菜的三明治

或者一盒沙律

而且它們一點都不便宜

動輒都要$30、$40元

雖然價錢跟一些貴價茶記差不多

但感覺就比較中產囉

【5 李嘉誠級】

All day breakfast在我的眼中...（網絡圖片）

三個字：All Day Breakfast

我都不知道應不應該叫它早餐好了

基上來當成午餐都沒問題

少說都要近百元一餐

可以把它當成早餐在吃的人

要麼是大食之人

要麼就非常有錢

【6 乞兒級】

常常最乞兒的，都是你的朋友。（網絡圖片）

這類人通常自己不帶早餐

又或者已經吃了早餐

又或者不吃早餐

但當他看到別人吃早餐時

就會樣子非常無辜地問你

「可以試一點嗎？」

要命的是這種人不止一個

而是一群人

更要命的是他們都是你的朋友

一份早餐被丐幫光顧之後

剩下四分一已經要還神了

這班人根本不是想吃早餐

只是想過口癮而已…

你又有沒有其他關於早餐的經歷呢？

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