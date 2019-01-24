Big Kids、金銀銅禿鷹？原來這些曾經都是大勢韓團有力後補團名！

防彈少年團差點以「Big Kids」之名出道？HIGHLIGHT差點以「金銀銅禿鷹」出道？為團體改一個好名，可說是提高知名度的第一步。但原來不少大勢團體都曾經想過以非常老土的名字出道！

防彈少年團（sk telecom 圖片）

【1】防彈少年團－Big Kids、Young Nation



小編早前介紹過

10個趣怪的韓團名字， 其中一隊就是防彈少年團，

意思即是

「阻擋像子彈一樣的

批評與時代偏見」。

原來「Big Kids」

和「Young Nation」

曾經都是團名的有力後補。

幸好因為J-HOPE提出

「喜歡像在阻擋甚麼一樣的

『防彈少年團』」,

最終他們才得以

這個名字出道。

BTS

【2】HIGHLIGHT－金銀銅禿鷹、成吉思汗



HIGHLIGHT的前身為BEAST，

但因為他們離開了前公司，

而「BEAST」這個名字

又被前公司註冊了，

所以在重新出發前，

他們需要另改名字。

成員曾經在節目

《柳熙烈的sketch book》透露，

他們一次開玩笑

隨口說出多個團名，

像「金銀銅禿鷹」、

「成吉思汗」等，

竟然差點就成為他們的團名。

HIGHLIGHT

【3】BTOB－阿里郎



BTOB，

代表「Born to beat」，

有為了節奏而誕生的意思。

但最近陸星材透露，

在出道前，

他們下定決心

要成為代表韓國的組合，

結果有人建議

將團名改為「阿里郎」。

阿里郎是韓國的民族歌，

與《大長今》一樣有名。

BTOB

【4】SHINee－SM5



SHINee有「閃爍的人」的意思，

是SM娛樂的代表李秀滿親自取名。

不過原來在未有這個名字之前，

他們曾經叫「SM5」。

成員在節目上透露，

因為公司是「SM」

加上他們是5個人，

所以就有了「SM5」這個名字。

SHINee

【5】東方神起－五臟六腑、東方不敗



「東方神起」在上一次介紹

趣怪團名也有出現，

意思即是「東方的神興起」。

出道時5名成員的藝名都是四個名，

加上團名也是像四字成語一樣有氣勢，

引起了很大關注。

不過在未有這個名字之前，

「吃了傳說而活的鯨魚」、

「五臟六腑」、「東方不敗」

都是團名的有力後補！

東方神起

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