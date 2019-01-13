【閨密大考驗】性格不同做不了朋友？　15年死黨：係我先頂到你！

很多人都認為，能成為好朋友的人，大家性格及喜好一定要相近，不然就很容易會「火山撞地球」！《開罐》今次找來一對性格完全不同，卻認識了15年的閨密，看看他們之間有沒有默契。

在很多人眼中，能夠做到朋友的契機，都是因為大家性格和口味都相近。而我們今次找來的這對15年閨密，ChungTung和Gladys兩個由小學二年級認識到現在，小學、中學、大學，甚至大學的書院都是一樣，現在更加住在同一間宿舍。這兩個人看似非常有緣，但事實上她們的性格非常不同，可說是南轅北轍：一個自由奔放，一個現實主義。到底她們是如何friend到現在呢？

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鄭融、JW、鄭欣宜到大學為一眾大學生開Sem打打氣！

第一場

日期：1月14日

時間：13：00

地點：香港樹仁大學 35周年廣場

第二場

日期：1月21日

時間：13：00

地點：香港中文大學 文化廣場

第三場

日期：1月21日

時間：15：00

地點：恆生管理大學 石獅子對出

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