獨遊的7個好處　一個人旅行最省錢　易有艷遇

最近身邊多了朋友獨遊，更發現他們一試愛上，未試過一個人旅行的你，還未知道獨遊的魅力嗎？以下就有7個獨遊的好處，看完隨時心思思想立即來一趟旅行。

【1】易有艷遇

《顫慄柏林》劇照

有艷遇不是絕對，

不過較易有艷遇

不是沒有原因。

獨遊通常意味

你走出comfort zone，

自然會做出比

平時大膽的事，

對人的戒心沒有以前重，

較容易認識新朋友。

而且一班人去旅行，

就算別人對你有興趣，

都較難「下手」，

獨遊就較易遇上搭訕。

不過大家都要保持警剔，

圖懷不軌的人有很多，

內心沾沾自喜一番後，

就婉拒吧。

【2】唔使遷就人

（Instagram@pimtha）

和朋友去旅行，

多親密都好，

多個人即是多個意見，

你不可忽略他的意向，

所以有些時候你會

去了不想去的地方，

吃了不想吃的東西，

一個人旅行

你可以自己話事，

隨自己心意，

想去就去。

相關文章：一入大學就會疏遠？ 令中學友誼漸疏遠5大原因

【3】唔使照顧人

（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

和朋友、家人去旅行，

你不是一個人，

你可能要做一個導遊的角色，

你還能好好享受旅行的樂趣嗎？

因為同行的人怕辛苦，

所以你不能走得太遠；

因為有人吃不了辣，

嗜辣的你要放棄。

不用在意其他人的旅行，

你還要等嗎？

【4】唔會冇咗個朋友

相關文章：獨遊女生教你 5個傍身秘技 隨時報備 要識講大話？

《七月與安生》

上述的情況，

會令你跟旅伴愈來愈多磨擦，

相信有不少人都試過，

和朋友去旅行，

回程差點要絕交

（甚至真的是交已絕），

一個人去旅行

就可以避免這個情況，

不想少一個朋友，

獨遊幫到你。

【5】唔怕瘀

（《鬼怪》劇照）

人在異地，

沒有幫手，

少不免有行錯路，

下錯車的情況，

但獨遊沒有人會責怪你，

沒有怨言，

甚至你可以將錯就錯，

把迷路當成新景點，

只有你知道，

自己走了多少冤枉路。

【6】洗少啲錢

（《奶酪陷阱》劇照）

一個人旅行，

沒有一班人去旅行用錢多，

你會說

「人愈多，除得愈多，

不是更划算嗎？」

雖然這個亦不無道理，

但你一個人吃的份量

會比一班人吃得多嗎？

另外一個人購物都開心，

但沒有姊妹在旁

慫恿你買東西，

用錢多極有限。

【7】隨時飛 唔使夾時間

（GMOクリック証券 廣告）

你有發現你想去旅行，

但遲遲未能起行嗎？

因為要和旅伴夾假期，

夾時間，夾到2046都未實行，

但一個人旅行

不用和其他人夾時間，

只要你有時間，

想飛就飛，

想去的地方不再無限延遲。