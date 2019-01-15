解鎖大學生特殊成就稱號！AO畢業 = 獨善其身、3rd hon = ？

如果A0畢業都是一個成就的話，我相信不少人都不願得到這個成就，除了傳統的大學5件事之外，還有不少隱藏成就等著你。

我是過期大學生

所謂「成就解鎖，話過就過」

打機不時解鎖成就

其實讀大學都一樣

今日就跟大家數數

幾種不知不覺就解鎖了的成就

↓↓↓ 睇片 ↓↓↓

【1. 稱號：獨善其身】

A0畢業不是夢，只要有心，人人都可以做！（網上圖片）

解鎖要求：A0 Grad

這個稱號可免則免吧

有對象邊個想A0

不過小弟我已經成功得到這個稱號

有沒有同路人揮個手

【2 稱號：博覽群書】

通常會看readings的都是學霸。（網絡圖片）

解鎖要求：睇晒Readings

不同科目都有大量參考讀物

可能開sem時會看幾篇

不過慢慢就會愈讀愈少

之後索性放棄不看了

所以讀完所有Readings的朋友

絕對稱得上博覽群書

【3 稱號：低空飛過】

說實話，又有多少同學可以在鯊口逃生？（網絡圖片）

解鎖要求：3rd hon畢業

大學生活有不同目標

但畢業是基本要求

可以做自己喜歡做的事

同時剛剛好畢到業都不容易

【4 稱號：大娛樂家】

每場Re-U都出席的朋友，真的要好好珍惜。（網絡圖片）

解鎖要求：出席所有Re-U

大細ocamp、學會、上莊等等

不時都會搞Re-U

但總會有人缺席或放飛機

有些同學更會成為失蹤人口

要好好珍惜出席Re-U的朋友

【5 稱號：誓不回頭】

當係發現每一科都不用retake時...（網絡圖片）

解鎖要求：沒有一科retake

偶爾遇上不擅長的必修科

Retake是在所難免

不過總有同學可跟Retake擦身而過

所謂好馬不吃回頭草

誓不回頭這個稱號實至名歸

【6 稱號：高材生】

你眼中的學霸。（網絡圖片）

解鎖要求：1st hon畢業

聽名字就知道在說那些人了吧？

那些站在食物鏈頂端的人們

俯瞰云云眾生

君臨天下一覽眾山小

不得了啊

【7 召喚神龍】

當你做齊大學5件事，行出街都威啲。（網絡圖片）

解鎖要求：做齊大學5件事

也就是上莊、讀書、拍拖、兼職、住hall

當5件事都做齊之後

就可以召喚神龍實現你一個願望（Ｘ）

成為一個傳統意義上的大學生了（Ｏ）

【8 使命必達】

如果有同學一堂都冇走過，他有權以這個姿勢行畢業典禮。（網絡圖片）

解鎖條件：從沒走堂

簡簡單單３的四個字

對不少同學來說難過登天

這是一個近乎不可能的的任務

如果你有朋友做得到的話

不妨把他TAG出來

小編私人送個獎畀佢！