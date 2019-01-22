為何燒酒都用女星代言？盤點8組2019年的燒酒代言人　Irene、秀智

韓國人很喜歡喝酒，特別是他們的燒酒。高濃度的酒精，加上甜甜清新的味道，是他們聚餐時不可缺少的飲品。大家有沒有發覺，燒酒的代言人多數都是女星，而啤酒的代言人多數都是男星？

Irene

【1】Irene



2019年「真露」燒酒的最新代言人，

由擁有「女團最美外貌」的Irene接棒。

日前廣告終於公開，

Irene扮成冰雪公主，

真是十分美呢！

Irene

【2】秀智



由2016年直到現在，

秀智已經連續3年當上「Chum Churum」燒酒的代言。

「Chum churum」的韓文是「처음 처럼」，

意思是「像初次一樣」。

秀智身為「國民初戀」，

的確十分符合品牌的形象。

秀智

【3】孫娜恩



最有名的燒酒品牌，

除了上述的兩個之外，

還有這個由孫娜恩代言的

「good day」（좋은 데이）。

由2017年到現在，

今年已經是娜恩第3年代言了。

娜恩還不時在ig發「認證照」，

不愧是稱職的代言人！

孫娜恩

【4】惠利



不同地方都有自己的燒酒品牌，

而惠利代言的「Bohae」燒酒，

則是她的家鄉光州的品牌，

所以刻意找了她來當代言人。

惠利

【5】MAMAMOO



MAMAMOO的華莎去年

曾經透露在節目上透露

成員十分愛喝酒，

引起觀眾廣泛討論，

就連燒酒品牌「Daesun」

也趁機找她們當代言人呢！

MAMAMOO

【6】趙寶兒



趙寶兒是唯一一個有份代言的演員。

自從她出演了《白鍾元的胡同餐廳》之後，

便因為「吃貨」形象而人氣急升。

原來她亦是燒酒品牌「C1」的代言人呢！

趙寶兒

【7】請夏



請夏代言的燒酒，

正正就是和她一樣名字的「Chungha」！

這款燒酒比一般燒酒較易入口，

而且酒精濃度都較低，

如果未試過飲的朋友，

可以先試這個牌子！

請夏

【8】Nara



女團Hello Venus的Nara，

可說是團內唯一一個較有名的成員。

憑著姣好的身材加上天使的面孔，

成功於去年成為「Cham Soji」的代言人。

Nara

為甚麼燒酒都用女星當代言人？



原來因為韓國人覺得

喝燒酒的時，

都是悠閒地拿著小小的酒杯，

一邊談心一邊喝酒，

所以用女性作模特兒較合適。

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