【有片】韓男20年來滴水不沾被醫生警告　他反問：喝啤酒不行嗎？

水是所有生物的必需品，人如果3天不喝水，就很大機會會死亡。但韓國這名奇男子，竟然自9歲起，20年來滴水不沾？！

奇男在節目上嘗試喝水（《大國民talk show》截圖）

20年來從不喝水



一名30代的韓國男生登上《大國民talk show》分享煩惱，指他從中學時就認識這位朋友，20年來沒有看過他喝清水。無論是口渴、咳嗽、，他也絕對不會喝清水，甚至在吃藥的時候，也是喝可樂。無論自己勸他多少遍，跟他說「這樣你很快就死了」也好，他也好像不太在意：「死就死吧！」終於有一次，他打電話來，好像真的要死一樣，原來他是生尿道石了。誰知出院後，他並沒有想要改掉此習慣的心，反而還說：「口渴了！去喝啤酒吧！」

到底是甚麼令他20年不喝水？

小時候經歷的事留下陰影



奇男子自從9歲開始就不喝水，到底他9歲的時候發生了甚麼事？原來是因為9歲時，他曾經回到住在鄉下的奶奶家，那時候他喝了一口「地下水」，覺得味道十分怪、十分腥，於是便大吐一翻。自此以後，他便對「水」有了陰影，認為所有水都有腥味。

主持和嘉賓一邊聽主角的故事，一邊也覺得特別口渴。（《大國民talk show》截圖）

身邊的人不斷鼓勵他嘗試



其實奇男子身邊的人已經出盡辦法令他嘗試。好像他的父母，經常都煲決明子水、粟米茶給他喝，他也有努力嘗試一邊喝這些，一邊混入水去喝，但最後也是失敗。公司有一名同事，每天早上也給他買一枝500ml的粟米茶，吩咐他沒有喝完的話就不能下班，但他大多數也是把茶倒掉......

主持叫他馬上試飲放在旁邊的水。雖然他只要倒了一點點在樽蓋上，但也受不了水的味道。（《大國民talk show》截圖）

身體響起警號



不喝水的話，對身體一定會造成很大負擔。六年前，奇男曾經患上「尿道石」。當時已經感覺到要死的感覺，醫生都告誡他如果不喝水，很大機會會復發。他仍然是屢勸不聽，結果幾個月前，尿道石的確再次復發。醫生又再警告他：「唯一的解法辦法就是水，不喝的話，很快會死。」但他竟然還問醫生：「喝啤酒可以嗎？」除此以外，他亦試過胃潰瘍，便秘也十分嚴重。加上他經常以酒代水，體重也上升了30kg。

未變肥仔之前，他的身體其實十分強壯。（《大國民talk show》截圖）

主持人鼓勵繼續嘗試



主持人預備了三杯飲讓他即場試試。第一杯是加充滿維他命C的檸檬水，他吸入了一口之後，結果也是吐了出來；第二杯是牛蒡茶，雖然臉色難看，但仍勉強吞下去；最後一杯是「主持人特製的飲料」，他吸收了之後，馬上把它吐出來，然後說：「怎麼這麼像水？」原來這杯真的是水呢！主持人見他尚算可以接受牛蒡茶，便鼓勵他日後以多喝牛蒡茶為目標，看看能不能再嘗試喝水。

牛蒡茶是唯一沒有吐出來的（《大國民talk show》截圖）

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