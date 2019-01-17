小時候超在意　長大後一笑置之的6件小事　見家長、好友疏遠

見家長、與好友疏遠…每個人小時候總會有一些童年惡夢，但現在回想起就會一笑置之。以下6件事，你又有沒有同感？

（《寶貝智多星》劇照）

1. 毒自過節日

節日有沒有人約，

可說是朋友圈子大與小的量度標準。

還記得以前節日一沒有朋友約，

就會覺得非常不安：

「係咪唔記得咗我」、

「定係杯緊我」。

現在長大了反而覺得，

朋友之間的友誼

並不是用節日約不約出來去體現的。

（《多啦Ａ夢》截圖）

２. 見家長

對於學生來說，

上學的惡夢除了有各種考試默書外，

終極大佬一定是見家長。

每次都懷著一個戰戰競競的心情去「打大佬」，

生怕自己的排名又會下降，

又怕老師在父母面前會大數自己的不是。

現在回想起來也覺得是一個深刻的回憶，

因為「醜妹終需見家翁」。

（《出貓特攻隊》劇照）

3. 考公開試

「一試定生死」這句話，

相信每一位學生都一定會聽過。

當時覺得公開試考不好，

就等於世界末日。

但事實上它並不代表一切，

回想起當時每天「操past paper」和補課，

也是一個難忘的經歷。

（《舉重妖精金福珠》劇照）

4. 失戀

正所謂「戀愛大過天」，

總有一些人一談戀愛就轟天動地，

一分手更是要生要死。

但過了一陣子再回想，

就會覺得不值得，

更加是不需要。

（《哈利波特》劇照）

5. 沒有人跟自己說「生日快樂」

與慶祝節日一樣，

如果朋友一沒有跟自己說生日快樂，

就會開始故思亂想，

甚至懷疑人生。

要記得的人就算不用facebook的提示，

都會自動銘記在心。

（《小丸子》截圖）

6. 與好友疏遠

曾經有人說過，

人生不同階段

就像一架列車駛到不同的車站，

總會有人上車及下。

中學升上大學這個階段，

更是會有不同的人下車，

看開了就不會再在意，

因為只有你自己

才能至始至終地陪著你走完整個旅程。