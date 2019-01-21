日女拍照指下大叔腿間有偷拍鏡頭　被網民踢爆是P圖老屈

日前居然有女網民為博上位，竟於Twitter分享合成相片「砌人生豬肉」，老屈其他乘客偷拍，藉以吸引大量轉推。

該位網民於Twitter分享電車偷拍痴漢的照片，原圖並沒有打格。（Twitter@shigu_garupa）

發現電車偷拍痴漢



現今我們生活都離不開社交媒體，每人都想紅想「呃Like」。早前日本著名富豪前澤友作憑豪派1億円破盡Twitter轉推紀錄，但缺乏銀彈的人又有何良策呢？有女網民日前於Twitter表示，於電車上發現對座乘客的大腿間有偷拍鏡頭，並拍下罪證，稱將報警處理，呼籲網民轉推及提供犯人資訊，成功吸引大量網民分享及呃Like。

事主表示該圖是她直接拍攝，並呼籲網民提供犯人相關資料。（Twitter@shigu_garupa）

被網民踢爆是合成照片



有心水清的網民覺得事有蹊蹺，將圖放大並調黑白平衡後，竟發現圖片有合成的痕跡！



點擊圖片觀看網民踢爆

事敗後刪除帳號



該位網民被揭發惡行後，先是封鎖踢爆她的網民，再把該貼刪除，最後索性將整個Twitter帳號刪除了。

原圖版本並沒為受害者遮樣，若沒有網民降下正義的鐵鎚，不但令無辜的人被人格謀殺，還有可能蒙冤入獄...



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