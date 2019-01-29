【動物冷知識】蜜峰都識「gank」？日本蜂撼贏大黃蜂靠呢招！

一般人認為，蜜蜂防禦外敵的方式就是靠尾巴那根尖刺，但因為尖刺有倒勾的關係，往往都賠上性命。不過你知道嗎？除了尖刺外，蜜蜂也懂得Gank敵人呢，今天我們就到日本，來看看這些特別蜂類之間的相處模式吧。首先，我們先來認識這隻蜂界的大哥大。

這是被日本人稱為「來自地獄的大黃蜂」。（聯合新聞網）

黃蜂與蜜蜂的針刺不同，並沒有明顯倒勾，可以重複使用，故可連續螫人多次。日本每年約有40人死於日本大黃蜂的攻擊下。另外，蜂類的針刺都是由輸卵管特化而來的，所以雄蜂並沒有針刺。

攻陷蜂巢後，日本大黃蜂會從蜂巢拖幼蟲，然後將其嚼成一個黏糊糊的肉團，帶回自己的蜂巢給他們的寶寶吃。

日本大黃蜂時常侵襲其他蜂巢。（聯合新聞網）

另外，當然日本也有採集蜂蜜的本土蜜蜂，但因數量不多，加上歐洲蜂農歷史悠久，歐洲蜜蜂以馴化較為溫順，所以大量進口歐洲蜜蜂回國使用。

日本本土蜜峰的必殺技「熱殺蜂球」。（聯合新聞網）

蜜蜂形成的蜂球，內部溫度高達攝氏46～47度，黃蜂的致死溫度上限約44～46度，而蜜蜂則可耐熱達到49度。學者還發現，這是東亞地區的東洋蜜蜂特有的防禦方法有興趣的人，可以點連結看看真實版的「熱殺蜂球」影片。

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