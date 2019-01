【年宵花市2019】一齊撐學生！全港學生攤檔精品一覽（持續更新）

年~又過年~又係時候行年宵。每年花市都有不少學生小試牛刀,一嘗做老闆滋味。 《開罐 Opener》為大家集合了2019年各大花市學生攤位資料,號召大家一邊行花宵,一邊支持本地學生!

【地點】維園年宵

【1】城大管理學系-與豬同行 - 維園年宵95號檔

香港城市大學管理學系學生今年將在維園年宵擺檔,他們指檔名「與豬同行」有陪伴的意思,無論新一年有任何開心或失意,希望精心設計的產品可以陪大家度過每個高山低谷。「與豬同行」主要販售自家設計的布袋、文件夾及貼紙,十分適合大學生使用!產品上面印上不同字句,為香港人打打氣!

【2】浸大蔡元培堂-發蔡豬頭 - 維園年宵47號檔​

攤檔名為「發蔡豬頭」,「蔡」代表一群蔡元培堂的宿生,「發蔡」亦取「發財」諧音,而「豬」則象徵豬年。俗語「發過豬頭」,學生們為其攤檔取名「發蔡豬頭」,祝願大家新一年都能發大財!「發蔡豬頭」主要販售大小公仔、福袋及氦氣球,可愛得想抱回家呢!

適逢豬年,學生們主打豬型公仔($75/1)。(受訪者提供)

【3】浸大商合學會-Pig邪大師 - 維園年宵124號檔

新年期間,不少香港人都會留意風水運程,於是浸大商合學會學生便融合風水理念和網上金句,製作八卦陣攬枕做今年年宵主打,希望引起港人共鳴並帶來趣味。他們亦二次創作珍寶珠的標誌,製作「珠寶豬文件夾」。在以上兩項商品中,學生們都加入了廣東話拼音的元素,實行撐本地!

【4】香港聯校經濟學會-豬肉經 - 維園年宵147號檔

香港聯校經濟學會集合多間中學的學生,為撐本土攜手辦年宵!有見時代變遷,不少舊式街市都被改頭換面,所以這班中學生以懷舊風格的設計年宵攤檔,在維園年宵迎接大家。販售自家設計的懷舊主題產品,包括電腦袋、文件夾、ToteBag、貼紙等等,希望為大家重拾舊時集體回憶。

【5】香港高等教育科技學院(Thei)-滄海維豬 - 維園年宵44號

「滄海維豬」由幾個Thei產品設計學系學生作主力,推出自家設計的攬枕、文件夾及行李貼紙,以原創豬頭Crossover大家「熟口熟面」的卡通或電影角色,創作出所有人都有共鳴的角色,更諷刺時弊推出「安全檢驗合格」的豬造型公仔,十分有Sense!

Thei學生共設計了七款豬豬造型公仔。(受訪者提供)

【地點】深水埗花墟公園

【1】專上學院聯校學生-挽豬格格 - 深水埗花墟公園44號檔

學生們為攤位取名「挽」豬格格,希望帶大家回到過去,勿忘初衷,保持當初追夢的傲氣。於是學生們除了應節的豬造型公仔,亦設計了一些印有勵志字句的產品,希望藉此提醒大家勿忘初衷,堅持夢想。

【地點】灣仔修頓球場

【1】聖馬可中學中四學生-豬獅馬跡 - 灣仔修頓球場年宵29號檔

農曆新年過後就是情人節,這班中學生在農歷新年前夕希望為一雙雙情人提供禮物好建議!他們設計了一系列的手繩、斜孭袋、筆記本,讓情侶們可以用上同款的物品!這班中學生也人手製作出永生花花燈作今年年宵主打,讓情人用燈裡永不凋謝的花,象徵永不分離。

【地點】元朗年宵

【1】妙法寺劉金龍中學-金豬 - 元朗東頭工業村遊樂場年宵8號檔

劉金龍中學的同學表示,他們這一次的活動像「迷你公司」一樣運作,由招股至投攤,從設計到銷售,對學生來說都是十分新鮮的體驗。產品以豬做主題,融入香港本土文化的豬扒包和錢罌,設計出兩款抱枕。同學們亦分別以英文書法及大桔作主題,設計出兩款文件夾,負責同學指,文件夾上「Even the smallest people can change the world」一句,除了鼓勵自己,也希望鼓勵港人相信自己,不要輕言放棄。

