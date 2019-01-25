【校園回憶】停課內心小劇場　6個心理轉變90後必有共嗚！

近日大家都非常關注幼稚園停課一事，而對於90後來說，說起停課就一定會想起當年，因為沙士和豬流感而停課的回憶！不過當時知道停課的消息後，不只是興奮那麼簡單，那時候的內心戲可是相當豐富，由興高采列到憂心忡忡，由死心塌地到感慨萬千，你又有沒有經歷過？

等待停課消息時的心情，就好像初戀一樣激動難耐！（網上圖片）

【1】醞釀期

一開始的時候，

通常都會收到

有機會停課的小道消息，

然後就會坐在電視前，

一直看新聞，

看甚麼時候會出現停課消息，

那時候的心情，

就好像初戀一樣，

會非常緊張跳個不停！

相信這一幕會成為當日最高收視的一分鐘。（網上圖片）

【2】亢奮難自制

當看到電視出現停課的報道時，

那一刻，

嘴角止不住等上揚，

好像擁有了全世界一樣，

開心到飛起，

因為想馬上分享喜悅，

就會打電話給所有三姑六婆，

然後大叫一聲：

「媽啊！我得咗啦！」

無論是上學還是停課，該做的功課總是這麼多。（網上圖片）

【3】擔心功課

但興奮完不久，

良心就會跟你說：

「唔好開心得咁快！

你枱面仲有一堆功課未做！」

然後心情會瞬間低落，

開始擔心自己會做不完，

然後就會蹲在角落，

開始默默地詛咒老師，

怎麼能給那麼多功課。

最終都會放棄爭扎，努力做功課。（網上圖片）

【4】接受現實

雖然很不滿要做那麼多功課，

但無奈自己又很怕事，

不敢不做，

那就只好乖乖地坐下來，

打開課本，

征服英文數學......

不過當然不會浪費大好假期

只埋頭在功課裏，

賺到的時間用來去玩是常識吧！

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在家久了，又會開始懷念上課的日子。（網上圖片）

【5】悶悶悶

人本來就是犯賤，

在家玩久了，

又會突然有一刻大師上身，

反思自己整天無所事事的人生，

覺得自己毫無意義，

然後又想找事做來勞役自己，

揮霍一下多餘的體力，

最後就會開始懷念

以前上學的日子......

到了上學的時候，見到同學又會很高興。（網上圖片）

【6】霎時感動

到停課結束，

又再度開學，

真的坐在班房的那一刻，

看到許久不見的同學和老師們，

不知怎麼的又會有一種

莫名的感動！

然後心裏又不禁會想，

果然還是上學比較開心呢！

你又有沒有同感呢？

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