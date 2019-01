WANNA ONE最後演唱會催淚位逐個數　連搞笑藝人也邊看邊哭

1月27日,對一般人而言只是平平無奇的日子,但對WANNABLE來說,1月27日卻是最痛的一天......沒有WANNA ONE的第二天,各位WANNABLE過得還好嗎? 搞笑藝人金智惠亦有去現場觀看最後一場演唱會,她拍下自己邊看邊哭的影片,上傳至SNS後引起很大迴響,不少網民指:「我當時也是這樣的!」

WANNA ONE 最後一場演唱會「Therefore」,1月24至27日於首爾高尺sky dome舉行。(WANNA ONE官方facebook圖片)

搞笑藝人邊哭邊看引起粉絲共鳴



搞笑藝人金智惠於1月28日

(演唱會翌日)上傳了自己

看演唱會時邊看邊哭的影片。

雖然金智惠已經40歲,

更是兩名孩子的母親,

但也跟各位少女飯一樣,

對WANNA ONE解散

感到非常可惜。

在影片中看到,

當時成員正在台上演唱

最後一隻歌《BEAUTIFUL PART II》,

金智惠哭著,

還不忘叫「應援口號」,

不少粉絲留言表示共鳴,

「這不就是我嗎」

、「和我一樣呢」。

【淚點1】河成雲、尹智聖SOLO舞台



一連四場的演唱會,

每天也有不同成員的特別solo舞台。

最後一天分別有成雲、智聖、

旼炫、姜丹尼爾和朴佑鎮。

其中成雲唱出《너의 집 앞에서》,

此曲是他在《PRODUCE 101》參賽時

曾經唱過的歌,

對他和粉絲而言也別具意義。

而隊長智聖唱出《I'LL BE ON YOUR SIDE》,

唱到最後時,

自己亦忍不住流下男兒淚。

【淚點2】Spring Breeze、12th Star、Beautiful Part II舞台



《Spring Breeze》是Wanna One最後一首主打曲,

寓意在春風吹起時,

Wanna One和Wannable一定能再見,

而且這首都是「encore」前唱的最後一首歌,

前奏一響起,

當時小編便忍不住淚水......

之後唱的《12th Star》和《Beautiful Part II》

更是全場陷入一片淚海...

【淚點3】成員發表最後感言



WANNA ONE活動了539天,

為各位WANNABLE帶來無比的幸福,

但同時解散時亦帶來相符的不捨,

對WANNA ONE而言也是一樣。

在演唱會尾聲,

唱完《Spring Breeze》和《12th star》後,

成員再次登場,

拿著綁了絲帶的咪,

逐個逐個發表感言。

到底他們說了甚麼令全場陷入一片淚海?



【淚點4】賴冠霖逐一擁抱成員



發表完最後的感言後,

他們唱了最後一首歌

《BEAUTIFUL PART II》,

11名成員再次走回主舞台,

然後和粉絲道別。

WANNA ONE的「忙內」賴冠霖

是第一個離開舞台,

他說:「我們一起站著的樣子,

以後好像無法再看到了。

作為第一個退場的人,

我會逐一擁抱哥哥們。」

看著冠霖抱他們的時候,

全場再次淚崩......

【淚點5】成員逐一退場



4天的演唱會,

每天的退場方式都不同,

頭3天都是11個成員一起退場,

想不到最後一天,

竟然是用如此殘忍的方式道別......

繼賴冠霖後,

黃旼炫、邕聖祐、朴佑鎮、

朴志訓、金在奐、李大輝、

河成雲、裴珍映、尹智聖及

姜丹尼爾亦相繼離開舞台。

道別期間,

不少成員情緒激動,

朴志訓和朴佑鎮更疑似哭至沒力站起來。

而金在奐道別時,

「破音」喊出WANNABLE的名字,

聞者心酸...

【淚點6】姜丹尼爾獨留舞台



因為成員是逐一退場,

在隊長智聖離開後,

寬闊的舞台上,

只剩下姜丹尼爾一人「跪著哭」,

孤單的畫面令粉絲心碎......

姜丹尼爾跪哭(YouTube@little touch片段截圖)

