嘉欣、浩然、穎詩？80、90、00後的中文公廁名　你身邊有幾多個？

撰文：過期大學生
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上回《開罐Opener》說到「公廁英文名」，中文名又有哪幾個？
近日內地部門發佈了2018新生兒姓名列表，發現梓、子、芷，不分男女，老是常出現。
00後：
女：梓慧/梓萱/希彤/熹怡
男：子軒/梓熹/梓鋒/俊熙
根據內地最新發佈的
2018新生兒姓名列表，
「梓」、「子」、「芷」
是新一代，男女通殺的公廁字，
配在名字的中間，
後面搭甚麼字都好，
都不會出錯。
90後:
女：佩玲/思敏/穎詩/芷婷
男：嘉俊/偉傑/俊杰/家豪
（資料圖片）
相關文章：撞名又如何？不同年代公廁英文名 Jason、Tiffany、Jayden
90後的女生，
名字中一定有「思」、「詩」、
「穎」、「欣」、「婷」，
從這幾個單字無限配搭，
所以撞名機率很高；
男生方面都一樣，
「嘉」、「偉」、
「俊」、「傑」
都是百搭牌，
你的名字中，
又打了多少隻百搭牌？
80後
女：淑儀/嘉寶/美玲/麗珊
男：國強/國華/志偉/偉雄
（資料圖片）
「淑、寶、美、麗」
可謂80年代的改名四寶，
意思直接，
寄望女生賢良淑德、
如珠如寶、美麗動人。
而男生方面的改名四寶
是「國、強、雄、偉」
名字英氣，
你有發現上一輩的
親戚名字中
有這些字嗎？
（資料圖片）
萬年公廁：
女：嘉欣
男：浩然
形容得做萬年公廁，
正是這兩個名字，
能貫穿幾個年代。
不計一般市民中
數之不盡的「嘉欣」，
談演藝圈已有林嘉欣、
李嘉欣、龔嘉欣、鍾嘉欣；
中學時期一定會遇過「浩然」，
而演藝圈的代表就有黃浩然。