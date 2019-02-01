韓劇《天空之城》改編真實事件　揭韓少女扮天才　偽造入學通知

韓劇《天空之城》第13集中，世麗冒認哈佛學生，在父母面前吹噓哈佛的校園生活，但隨後被親姊姊踢爆，指世麗在美國一直假扮大學生，經常進出學生飯堂，甚至宿舍，更被學校要求賠償。 原來這是來自2015年，當時一名18歲韓裔少女金Sara，冒認自己是數學天才，聲稱哈佛大學和史丹福大學都爭着要收她入學的真實事件。

（《天空之城》劇照）

劇中世麗的原形來自2015年，

一名自稱數學天才的

韓裔少女金Sara。

她聲稱在美國數學競賽（USAMO）

拿到冠軍，

然後哈佛大學和史丹福大學

均看中她的能力，

爭着要收她入學，

金Sara更顯示相關「入學通知」。

（網上圖片）

除了偽造文件，

金Sara的謊話愈說愈大，

指她可以先在史丹福大學讀兩年，

再到哈佛讀書，

最後由她決定在哪所大學畢業。

而且兩所大學為了留住

這「百年難得一見」的天才，

更提供全額獎學金。

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金Sara（網上圖片） 韓國媒體得知

這「天才少女」的存在，

大肆報導，

更一度成為「佳話」，

亦因此引起外國媒體注意，

最後哈佛大學和史丹福大學，

紛紛澄清他們

並沒有聽過金Sara的名字。 全城熱話變國際醜聞，

金Sara的父親

透過媒體公開道歉，

指女兒患上心理病，

希望公眾能給予家人空間。

（《天空之城》劇照）

事件告一段落，

但3年後亦被改編成劇集，

可見「金Sara」事件

在韓國人的眼中，

是一件不能忘記的社會議題，

儘管如此，

韓國的學習壓力並沒有減少，

家長仍為堅持追求地位，

令小孩跌進名利的壓力。