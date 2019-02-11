未成年兒子煙酒成癮　爸爸還為他去超市買　父子節目對話互訴心病

未成年者不可以買煙買酒是常識吧？最近一名韓國的爸爸上節目分享自己兒子的事，指今年得17歲的兒子，又飲酒又食煙，甚至每天也叫自己跑腿幫忙買酒買煙...

未成年卻酗酒？

爸爸曾沖口而出說錯話



一名50代的韓國爸爸，日前上節目《大國民talk show》，大訴關於他有個「不孝子」的苦。他10年前跟妻子離婚後，便獨自養大兒子和女兒。兒子今年只得17歲，但卻飲酒、吸煙成癮。在上節目的兩個星期前的某一個晚上，他突然收到來自警署的電話，指兒子和朋友在大廈的樓梯喝酒，被居民投訴。他曾經向兒子說了一句：「你這樣害人又害己，知不知道賣酒給你的人也有罪？你這樣倒不如在家裡喝！」兒子聽到後，便像抓住了他的「痛腳」一樣，說：「爸爸，你剛剛說甚麼？說我可以在家裡喝嗎？」自此之後，兒子便每天要他跑腿買煙買酒......

他就是事主的爸爸（《大國民talk show》截圖）

兒子每天叫爸爸跑腿



他表示，兒子在15歲便開始酗酒，懷疑是因為中三那年交了一些不好的朋友，甚至連煙也開始抽。除了被居民投訴之外，兒子亦曾經試過在超市偷燒酒。因為實在不想兒子再鬧事，所以寧願兒子在自己的面前喝、在自己面前抽。現在每天兒子也會叫他買煙和酒。

兒子表示自己的酒量是一至兩枝燒酒

兒子毫無要戒掉的意思



被問到叫爸爸跑腿會否感到丟人時，兒子表示，因為爸爸去買才不會有法律上的問題，「我也是沒有辦法，實在很想喝」。而他而似乎意識不到這樣會為他帶來健康上的問題：「我沒有感覺到身體上有任何變差的感覺，而且我亦覺得戒掉，除了健康一點之外，並沒有其他得著。」

兒子：「沒可能完全不喝酒。」（《大國民talk show》截圖）

和爸爸關係變差



原來有一次，兒子曾經被爸爸發現在K房和朋友喝酒，爸爸當時十分生氣，當著眾人面前打了他一巴。兒子便一直對爸爸「懷恨在心」，「我很害怕爸爸會再打我，所以不敢和他對話」。但是爸爸表示，除了那次之後，都沒有再打過他。此外，兒子亦認為，爸爸一直都十分偏心，只鍚妹妹。

兒子和妹妹的關係亦越來越差，但他承認，妹妹沒有任何錯（《大國民TALK SHOW》截圖）

爸爸：工作是我唯一的樂趣



每天下班回家，通常都是一般人最享受的時間，但對這名爸爸而言，人生的樂趣卻只有工作。「為了賺錢養兒子和女兒，讓他們有更好的生活，我只能更努力工作。」因為工作忙碌，平時亦沒有很多時間陪伴子女，爸爸把信用卡帶給兒子，誰知他每月的花費竟然高達300萬won（約港元2萬1千）。

其實爸爸多次嘗試和兒子溝通，但兒子根本不接受（《大國民talk show》截圖）

希望兒子能和爸爸多溝通



其實爸爸一直都很渴望能和兒子多溝通，但兒子每次總是冷冷地回應。兒子表示這樣做的原因，是因為害怕爸爸會打他。主持人李英子聽到之後，就說：「我覺得你真的很卑鄙呢，每次都拿這個當藉口，但你明明口口聲聲說明白爸爸，為甚麼每次都拿他當藉口？」經過主持人一番勸告之後，兒子答應會盡量減少喝酒和抽煙，而爸爸則希望至少一星期一次一家人一起食飯。

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