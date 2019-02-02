犯太歲飾物＝老套？　盤點25個淘寶$50以下可愛飾品

犯太歲的同學們請注意！不要以為犯太歲飾物就等於老套，只有那些紅噹噹，充滿古老氣色的飾品。《Opener》為犯太歲的你，在淘寶搜羅了25個可愛的生肖飾物！全部都是人民幣50樓下，利是錢are you ready?
【1】豬
今年是豬年，
因為生肖是豬的您絕對是首當其衝。
根據生肖運程，
肖豬的於今年最好配戴兔、羊形的飾物以擋「衰運」。
點擊下圖看可愛兔型飾物
點擊下圖看羊型飾物
【2】蛇
屬蛇的你今年是沖太歲，嚴重性更是僅次於犯太歲的豬。因此配飾牛、雞型的首飾有助增强運勢。
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點擊下圖看雞型飾物
【3】虎
今年是「破太歲」的虎，可能有會「破財」的危機，因此配戴馬和狗的飾物有助擋災。
點擊下圖看馬型飾物
點擊下圖看狗型飾物
【4】猴
屬蛇今年害太歲，雖然不像犯太歲或沖太歲一樣嚴重，但仍需配戴鼠、龍的飾物以保一年的平安。
點擊下圖看鼠型飾物
【顏色系】
另外，除了動物型的飾品外。犯太歲的生肖最好以紅色、橙色等鮮艷顏色來「搶旺」，有助提升整體運勢。
產品link：
【1】小兔戒指 ¥1.99
【2】森系兔子手鏈 ¥18.00
【3】白兔收納罐 ¥12.00
【4】羊毛棉拖鞋 ¥ 36.00
【5】綿羊手工純銀耳環 ¥14.00
【6】羊型斜揹袋 ¥16.90
【7】搞怪小雞中筒襪 ¥18.80
【8】小雞airpods保護套 ¥45.00
【9】奶牛紋襪子¥9.90
【10】奶牛紋手機殼¥ 22.00
【11】奶牛紋單肩包¥ 22.00
【12】小馬項鍊 ¥45.00
【13】粉色木馬擺設¥24.00
【14】粉色旋轉木馬音樂盒 ¥24.00
【15】Snoppy airpods保護套¥ 36.00
【16】狗狗macbook貼紙¥39.00
【17】狗狗macbook保護殼¥ 48.00
【18】Tom&Jerry手機殼 ¥16.80
【19】Tom&Jerry襪子 ¥4.90
【20】紅色腳鍊 ¥1.10-1.60
【21】紅色毛絨耳環¥9.99-13.99
【22】紅色帆布袋¥22.90
【23】橙色波點手機¥ 9.80
【24】橙色太空員手機殼¥39.00
【25】橙色格紋手機殼¥18.00