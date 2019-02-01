年廿八大掃除要斷捨離？　7樣捨不得扔的回憶物品　紀念冊、票根

臨近歲晚，大家都忙著大掃除，將不要的東西都扔掉，寓意新一年新開始。然而總有一些物件，是你怎樣也不想扔棄的。以下7件充滿回憶的小物品，你今年又捨得扔嗎？

（圖片來淡：s-store）

【1】Yes card

大部分的8、90後回憶，其中一樣一定是Yes card！當時每三星期就會推出新的系列，必定會引來一大批中學生去抽。除了日星韓星外，當年還有很多香港的明星如Twins、Hotcha、Cookies、林峯等等。雖然現在很多團體都已經解散，但這些小卡都是青春的回憶，每次收拾的時候都捨不得扔掉。

（網上圖片）

【2】聖誕卡/明信片

中學的時候，大家都喜歡在聖誕節與同學們交換聖誕卡，即使每年都寫到手軟，但仍然堅持要給好友們聖誕的祝福。上到大學時，身邊的人去旅行的時候，也都一定會收到一大堆明信片。全都是大家友誼的印證，扔掉實在太浪費了…...

（網上圖片）

【3】手冊/schedule book

每當年廿八要大掃除的時候，總會發現一些意想不到還在的東西。其中一樣一定是不同年級的學生手冊及schedule book，每次翻開的時候都回想起當時的學生時代。特別是看到校規及每天寫功課的頁面時，真的非常懷念當時無憂無慮的學生時代。

（圖片來源：瑄媽的好康報-_痞客邦）

【4】貼紙

相信很多女生小時候的興趣，都是儲不同類型的貼紙。Hello Kitty、迪士尼、唱K小魚仙等卡通，都是女孩子們的寶物。即使長大後都還是捨不得扔走，畢竟童真並不是小孩子的專利，成年人也可以繼續儲貼紙！

（Twitter：@Oshima_Bro）

【5】中學手抄notes

講到讀書時代最難忘的回憶，一定是Final boss－公開試。除了無盡的補課和補習外，還有高如山的各科notes。雖然有不少人都會在考完之後，立即將這些佔位的「惡夢」扔掉，但仍有不少人（例如我），對自己的手抄notes仍念念不忘，畢竟也是數年來的心血結晶。

（圖片來源：dcard）

【6】紀念冊

小六的時候，互聯網不像現在一樣發達。大家為了留住彼此的聯絡方式，每人都會買一本紀念冊，分給不同班的同學寫。除了姓名、電話這種基本資料，還有夢想、最喜愛的東西和留言。這些極度「中二病」和老套的字句，可說是大家的黑歷史。

（圖片來源：香港膠登HKGalden）

【7】票根

不論是電影、演唱會還是旅行車票的票根，都是另類的生活印記。雖然很多時候都會褪色，但仍要堅持留下這些青蔥印記。