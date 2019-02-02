用《天空之城》情節　重編防彈少年團《N.O》MV　網民：神貼切

熱播韓劇《天空之城》終於迎來大結局，這劇之所以一直人氣高企，是因為它能原汁原味反映韓國社會的扭曲心理。 有網民找出2013年防彈少年團的歌曲《N.O》，發現當中的歌詞完全唱出學生的悲哀，更展示孩子要打破框架的意志。

「In Seoul to the SKY，父母真的會變幸福嗎？」 「被逼要得第一的學生，是夢想和現實中的間諜。」

《N.O》是2013年防彈少年團

首張迷你專輯的主打曲，

一字一句導出學生

背負家人期望的壓力，

自己想做的事就此一拖再拖，

就此鼓勵年輕人別再等，

突破現實束縛，

趁年輕想做就去做。

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「是誰把我們變成讀書的機器」 「讓我再忍耐一下，以後再做吧，不要再說以後這種話。」

歌曲意思和《天空之城》的

劇情不謀而合，

不少網民看後表示「起晒雞皮」，

吻合度滿分，

剪輯雖簡單，

但足以令人感動，

有粉絲更希望把片段推上熱門，

讓防彈們看到

6年前的自作曲，

仍能引出今天的共鳴，

但亦顯示出6年來

這種扭曲的文化未曾進步。