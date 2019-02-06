偶像票選最Fit女Idol　3位上榜女星曾被罵肥　她們如何瘦身？

近日，韓媒發起的現役偶像投選活動，終於有結果。偶像票選最Fit女Idol中，第一名竟是首次上榜的MAMAMOO華莎，其次是AOA的雪炫和TWICE的MOMO。 大家公認的好身材背後，她們付出了多少？又承受過多少辱罵？

【1】MAMAMOO 華莎

MAMAMOO華莎首次上榜

便以13票勇奪第一，

令人意外的是，

華莎的Hot Body

不是四肢纖幼的類型，

而是前凸後翹，

下身比較有肉的身材，

在韓國來說，

這種身材上了榜首，

令人意外。

華莎出道時經常被罵

「肥」、「黑」、「醜」，

更要她退團。

現在的華莎仍然保持原有的身形，

不過靠運動令贅肉更結實，

打造今天的NO.1身材。

相關文章：新女團Cherry Bullet再有台灣人出道 盤點8位進軍韓流的台灣Idol

【2】AOA 雪炫

雪炫的好身材一直受到追捧，

這次的票選以10票奪得第2位。

看着她出道的話，

便知道雪炫原是

一個肉肉的女孩，

明明只是嬰兒肥

卻被理事當眾罵胖。

雪炫出道時

用盡所有方法減肥，

檸檬水清腸、解毒果汁、

丹麥減肥法等等，

所有坊間的方法都試過，

最後靠着少吃多動，

成功減肥，

更一直保持纖瘦的身型。

相關文章：

【3】TWICE MOMO

TWICE的MOMO首次亮相

是在選秀節目「SIXTEEN」，

一直有跳舞底子的她，

其實身材不算胖，

但經紀公司有嚴格的體重控制，

MOMO為了達到一定的數字，

在高強度的訓練下，

連水都不敢喝。

不過出道後，

MOMO的身材愈來愈結實，

更有名品腹肌之稱，

當初的辛苦都是值得的。

🔻以下是最Fit男Idol的頭5位🔻

+ 6 + 5 + 4

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【

新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助。