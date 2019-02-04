大學生兼職呻被母要求畀家用　「鄺神」當年畀幾多？

大學生有做兼職的話，應否付家用？近日有大學生網民在PolyU Secrets中發文，指母親要求正在兼職的他付家用，引起討論。

一名大學生網友，

近日在facebook專頁

「PolyU Secrets」中發文，

指自己母親知道了他兼職後，

（而且只是不定期

的freelance工作）

隨即要求他給家用，

令樓主非常困惑，直呼：

「大佬，我一個job

賺得個千幾二千蚊，

你想我俾幾多家用？」

更向其他網友詢問，

何時才開始給家用？

又會給多少家用？

有學生大呻，母親得知他正在做兼職之後，要求給家用。（facecook截圖）

事實上，

家用問題一直

令不少大學生頭痛。

歷年來各大論壇

都時有網民討論。

不少網友都認為，

大學生上學使費大，

有時候入不敷支，

每個月還要給家用

對學生來說很吃力，

多數考慮出來社會工作

才給家用。

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同學對母親的做法褒貶不一。（網絡圖片）

亦有網友表示，

父母辛苦照顧供書教學，

有能力的話

給家用也無可厚非，

不過學生日常吃飯、

交通開支亦不可避免，

兼職賺回來的錢，

至少可應付平日的開支，

勉強可以自給自足的話，

就不用跟父母拿零用錢，

亦是在另一方面

減輕了父母的負擔。

你可以同父母講，家用就唔畀喇，不過學費，生活費你就唔會再要屋企負擔，全部自已負責。

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面對家用的問題，「鄺神」鄺俊宇當年畀幾多呢？（資料圖片）

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被網友稱為「鄺神」的

年輕法會議員鄺俊宇就表示

自己未遇到過上面的掙扎。

他指自己大學時未做過兼職，

雖然如此，

他人生中的第一份工作，

有三分之二的人工都給了家用。

可見「鄺神」非常重視家人。

各位同學又是如何看待家用的問題呢？

留言分享一下你的看法吧！

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