【動物冷知識】食錯嘢點算？呢種動物嘅解決方法竟然係嘔個胃出嚟

當人類吃壞肚子時會相當難受，甚至會有上吐下瀉、需透過醫療協助的時候。不過在野外的動物沒有醫生的幫助下，吃壞肚子怎麼辦呢？

有些動物能透過將胃吐出來清洗減緩不適，甚至能將胃直接射出體外消化食物的，今天我們就來看看那些動物擁有這些獨門絕技吧。

青蛙竟然能將胃吐出來，舒緩胃部不適。（聯合新聞網／Hatto）

有一種學名為Lenomyrmex hoelldobleri的螞蟻，正是厄瓜多爾的科學家從一隻青蛙的嘔吐物中發現的新螞蟻品種。

海星也能用這種特性，將胃從貝類細小的縫隙中送入內部，直接在殼裡消化內部的肉。（聯合新聞網／Hatto）

科學家曾經見證了小白鯊在發現自己身後游着一條體型更大的大白鯊時，嚇得把自己剛剛吃進肚子裡的海豹給吐了出來，然後落荒而逃，跟在後面的大白鯊就順勢把那頭海豹吃進了肚子。

懷孕中的母鯊在過度緊張的狀態下，甚至會將肚子裡的小鯊魚給吐出來呢！

海中霸主的尊嚴就這樣付之一炬了。（聯合新聞網／Hatto）

帽帽也特別找到一張鯊魚把胃吐出來的照片，想看的人可以往下拉，不想看內臟的就到此為止吧！

……真的要看嗎？

鯊魚把胃吐出來擱淺於沙灘。（Center for Coastal Studies）

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