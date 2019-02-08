人人都有年初四症候群？6個新年後遺症　身型暴走、餐餐食年糕

到底「年初四咁嘅樣」，是一個甚麼的樣子？相信經歷數天長假的你，今天上班必定「滿臉頹氣」。以下6個必遇的新年放假後遺症，你今天又中多少樣？

（《千與千尋》）劇照

【1】早午晚年糕

每逢佳節衍生出來的各種食品，於一開頭大家都會熱烈地期待：「好想瘋狂食年糕」。但去到最尾總是嗌救命，當你一天五餐都在吃年糕蘿蔔糕，即使你對它們的愛是永不止息，但天天對著它一定會生厭…你今日又食咗未？

（《瘦身男女》）劇照

【2】身型大走樣

新年除了到處拜年逗利是外，唯一的活動就是在家「做豬」：睡到下午、瘋狂食零食、瘋狂食糕點、再小睡、起床吃晚飯。這樣的生活過多幾天，難怪身型會大走樣，真的變成了「人頭豬」。

（《97家有囍事》）劇照

【3】遙遠的假期

無論是學生還是上班族，新年最重要就是「有假放」，可以任意晚睡晚起。然而快樂的時光總是過得特別快，眨吓眼又要講byebye。今天就要開始返工返學的你們，《Opener》提提你：3月是沒有公眾假期的，因此最快都要等到4月才有復活節假。我真係恭喜你啊！（順便恭喜埋我自己）

（TVB《恭喜恭喜》影片截圖）

【4】洗腦賀年歌

「好一朵迎春花」、「財神到財神到，好心得好報」、「年，又過年，共慶歡樂綿綿」。這些「年經」的賀年歌，都已經聽到「倒轉都識背」。即使過了年十五，腦袋仍會不受控制地狂LOOP。

（《W－兩個世界》劇照）

【5】生理時鐘顛倒

上面都有提到，每當放假的時候，就會生理時鐘嚴重顛倒之時。即使你沒有去歐遊，在香港也可以生活到歐美時間。不過返學返工前一日就「知味道了」，看到這裡的你，今天有遲到嗎？還是射波走堂嗎？

（網上圖片）

【6】節日性賣笑

不要以為逗利是是一件簡單輕鬆的事，首先要笑容可掬，再運用你畢生的語文水平去恭賀自己的親戚sss。即使對著一個50歲未婚的姑媽，你也要對著她說「青春常駐」；回到公司更要笑容滿面地對著，平時糟質你當食飯的上司說「龍馬精神」「步步高陞」。小編真心想跟你們說聲加油，還有辛苦了！