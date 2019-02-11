【多圖教學】韓妹10招不敗IG女神照　影OOTD雙腳不可貼牆？

每次拍照都拍不出好效果？可能問題出於不敢大膽擺pose的緣故。 最近韓國網上綜合了10招IG相的不敗pose，動作簡單，不少女星都會跟着做，只要敢於嘗試，以下10式你都可以活用在IG中。

【1】雙手托頭

（@all.about.20s）

雙手不用太用力，

用力過度會變成

大媽式太陽花。

雙手只要輕輕托着頭，

不用做出特別的表情

都可以美美的。

比較適用於在餐廳吃飯的時候。

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【2】單手托頭

（@all.about.20s）

如果沒有桌子輔助，

單手托頭會較自然，

可以裝可愛，

又可以裝沉思，

任何表情都適用。

比較適用於坐在地上，

雙手無處可放的時候。

【3】彎腰側頸

（@all.about.20s）

全身照對拍照新手來說

最難掌握，

企直尷尬，

想活潑一點

可以稍微彎腰和頸，

大大減少

站立式拍照的尷尬感。

比較適用於和風景，

建築拍照的時候。

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【4】雙手插袋

（@all.about.20s）

拍照最尷尬

就是一雙無處可去的手，

既然不知道要怎樣放，

不如藏起來。

站起時可以雙手插袋，

然後頭和腳尖

稍微向不同方向；

拍半身照時，

身體可微微側身，

頭部望向相同方向。

【5】繞手

（@all.about.20s）

另一個解決尷尬手的

方法就是繞手，

然後頭部稍微打側，

令繞手看起來自然，

不會令人感到壓迫。

比較適用於看展覽的時候。

【6】踎底

（@all.about.20s）

不想站着拍照，

可以蹲下來擺pose，

但怎樣看起來不大媽？

首先拍照角度

用高抄會比較活潑，

用手托臉，

再用衣服藏着

被擠出來的大腿肉。

【7】向前靠

（@all.about.20s）

拍半身照時，

可以嘗試向前靠着牆、

欄杆、桌子等，

上半身中心點

放在依靠的物品上，

然後頭部稍微向上望。

【8】向後靠

（@all.about.20s）

相信不少人拍OOTD時

都會用就招，

不過不是貼牆

就可以美美地完成，

你要留意只有

肩膀會貼牆，

這樣才會令人看起來較修長。

【9】坐底

（@all.about.20s）

無論你是席地而坐

還是坐在椅子上，

都有不同的技巧。

席地而坐的，

可以望着遠方，

雙腳不要水平線盤起，

這樣會更自然，

亦令小腿看來纖幼；

穿着短裙拍全身時，

膝蓋要向內，

但腳尖要保持向出，

坐着時輕輕靠邊就可以。

【10】大動作

（@all.about.20s）

最後是運用四肢

大膽地做動作，

可以展現活潑的感覺，

亦表達到相中的心情，

比較適用於去樂園，

沙灘的時候。