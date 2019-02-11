【多圖教學】韓妹10招不敗IG女神照　影OOTD雙腳不可貼牆？

每次拍照都拍不出好效果？可能問題出於不敢大膽擺pose的緣故。
最近韓國網上綜合了10招IG相的不敗pose，動作簡單，不少女星都會跟着做，只要敢於嘗試，以下10式你都可以活用在IG中。
【1】雙手托頭
（@all.about.20s）
雙手不用太用力，
用力過度會變成
大媽式太陽花。
雙手只要輕輕托着頭，
不用做出特別的表情
都可以美美的。
比較適用於在餐廳吃飯的時候。
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【2】單手托頭
（@all.about.20s）
如果沒有桌子輔助，
單手托頭會較自然，
可以裝可愛，
又可以裝沉思，
任何表情都適用。
比較適用於坐在地上，
雙手無處可放的時候。
【3】彎腰側頸
（@all.about.20s）
全身照對拍照新手來說
最難掌握，
企直尷尬，
想活潑一點
可以稍微彎腰和頸，
大大減少
站立式拍照的尷尬感。
比較適用於和風景，
建築拍照的時候。
【4】雙手插袋
（@all.about.20s）
拍照最尷尬
就是一雙無處可去的手，
既然不知道要怎樣放，
不如藏起來。
站起時可以雙手插袋，
然後頭和腳尖
稍微向不同方向；
拍半身照時，
身體可微微側身，
頭部望向相同方向。
【5】繞手
（@all.about.20s）
另一個解決尷尬手的
方法就是繞手，
然後頭部稍微打側，
令繞手看起來自然，
不會令人感到壓迫。
比較適用於看展覽的時候。
【6】踎底
（@all.about.20s）
不想站着拍照，
可以蹲下來擺pose，
但怎樣看起來不大媽？
首先拍照角度
用高抄會比較活潑，
用手托臉，
再用衣服藏着
被擠出來的大腿肉。
【7】向前靠
（@all.about.20s）
拍半身照時，
可以嘗試向前靠着牆、
欄杆、桌子等，
上半身中心點
放在依靠的物品上，
然後頭部稍微向上望。
【8】向後靠
（@all.about.20s）
相信不少人拍OOTD時
都會用就招，
不過不是貼牆
就可以美美地完成，
你要留意只有
肩膀會貼牆，
這樣才會令人看起來較修長。
【9】坐底
（@all.about.20s）
無論你是席地而坐
還是坐在椅子上，
都有不同的技巧。
席地而坐的，
可以望着遠方，
雙腳不要水平線盤起，
這樣會更自然，
亦令小腿看來纖幼；
穿着短裙拍全身時，
膝蓋要向內，
但腳尖要保持向出，
坐着時輕輕靠邊就可以。
【10】大動作
（@all.about.20s）
最後是運用四肢
大膽地做動作，
可以展現活潑的感覺，
亦表達到相中的心情，
比較適用於去樂園，
沙灘的時候。