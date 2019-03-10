【米線地圖🍜第30碗】長沙灣裕一品超抵食　$30單併必試黑柏葉

《開罐》米線地圖第30集，米線專員Ruby專程到出名抵食的長沙灣「裕一品四川雲南米線」親身一試，為大家送上抵食之選！
【開罐米線食評】
🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。
🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。
🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。
即睇長沙灣裕一品食評短片 👇👇👇
總評：★★★★☆
位於長沙灣的裕一品開業逾二十年，以黑柏葉作主打米線配料，而且價錢相宜，深受附近街坊喜愛！Ruby點上黑柏葉麻辣米線，黑柏葉是未經漂白的牛胃，吃起來口感比起白色柏葉更硬身。這兒抵食指數甚高，能以10元加配小食，另更有指定米線連飲品的下午茶餐，僅售20元，十分佛心！辣度則分為12級，可按能力挑選，很貼心！
抵食指數：★★★★★
本來這裡的米線售價就不算貴，單併米線售27元，加配配料每款5－7元，更有售20元的下午茶餐，包括指定三餸米線一碗及一罐可樂。食客更可以10元加配小食一客。如果可以，我想給它六粒星！
配料多元化：★★★☆☆
可選配料數量有37款，數量上不過不失，當中要數象拔蚌、黑柏葉為最少見，其餘都是大路貨色。
環境舒適度：★★★★☆
舖位尺寸中等，放上五六張小圓桌，用上沒有靠背的小圓凳。環境明亮乾淨。惟冷氣真的過份強勁，一邊吃米線一邊冷得我「斯斯縮縮」。
獨食指數：★★★★★
這裡用上圓桌，方便搭檯。另外設有10元加配的一人份量小食，十分適合獨食！
小心中伏位：一小伏💀
💀 下午茶餐只設清湯，不設加麻辣酸辣湯底，而且配料都已經定好，不可更改。
【食飽有下場】
吃完麻辣米線去下下火！沿青山道轉入永隆街，可以見到永春堂涼茶店，經過買杯五花茶也不錯！
裕一品（總店）
地址：長沙灣青山道267號地下
電話：2725 4732
營業時間：11:15－22:15
裕一品（屯門分店）
地址：屯門良德街11號寶怡花園33號舖
電話：2618 2810
營業時間：11:00－22:00
裕一品（西灣河分店）
地址：西灣河聖十字徑38好地下6號舖
電話：3565 5975
營業時間：11:00－21:30
裕一品（葵涌分店）
地址：葵涌葵興禾塘咀街117號地下
電話：2468 2997
營業時間：11:00－22:00
裕一品（葵涌分店2）
地址：葵涌和宜合道186號地舖
電話：3611 5906
營業時間：11:15－21:15
裕一品（青衣分店）
地址：青衣青綠街7-19號青怡薈地下G22號舖
電話：2436 0808
營業時間：11:00－22:00