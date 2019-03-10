【米線地圖🍜第30碗】長沙灣裕一品超抵食　$30單併必試黑柏葉

《開罐》米線地圖第30集，米線專員Ruby專程到出名抵食的長沙灣「裕一品四川雲南米線」親身一試，為大家送上抵食之選！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

即睇長沙灣裕一品食評短片 👇👇👇

總評：★★★★☆

位於長沙灣的裕一品開業逾二十年，以黑柏葉作主打米線配料，而且價錢相宜，深受附近街坊喜愛！Ruby點上黑柏葉麻辣米線，黑柏葉是未經漂白的牛胃，吃起來口感比起白色柏葉更硬身。這兒抵食指數甚高，能以10元加配小食，另更有指定米線連飲品的下午茶餐，僅售20元，十分佛心！辣度則分為12級，可按能力挑選，很貼心！

+ 8 + 7 + 6

抵食指數：★★★★★

本來這裡的米線售價就不算貴，單併米線售27元，加配配料每款5－7元，更有售20元的下午茶餐，包括指定三餸米線一碗及一罐可樂。食客更可以10元加配小食一客。如果可以，我想給它六粒星！

配料多元化：★★★☆☆

可選配料數量有37款，數量上不過不失，當中要數象拔蚌、黑柏葉為最少見，其餘都是大路貨色。

環境舒適度：★★★★☆

舖位尺寸中等，放上五六張小圓桌，用上沒有靠背的小圓凳。環境明亮乾淨。惟冷氣真的過份強勁，一邊吃米線一邊冷得我「斯斯縮縮」。

獨食指數：★★★★★

這裡用上圓桌，方便搭檯。另外設有10元加配的一人份量小食，十分適合獨食！

小心中伏位：一小伏💀



💀 下午茶餐只設清湯，不設加麻辣酸辣湯底，而且配料都已經定好，不可更改。

【食飽有下場】 吃完麻辣米線去下下火！沿青山道轉入永隆街，可以見到永春堂涼茶店，經過買杯五花茶也不錯！

裕一品（總店）

地址：長沙灣青山道267號地下

​電話：2725 4732

營業時間：11:15－22:15

裕一品（屯門分店）

地址：屯門良德街11號寶怡花園33號舖

​電話：2618 2810

營業時間：11:00－22:00

裕一品（西灣河分店）

地址：西灣河聖十字徑38好地下6號舖

​電話：3565 5975

營業時間：11:00－21:30

裕一品（葵涌分店）

地址：葵涌葵興禾塘咀街117號地下

​電話：2468 2997

營業時間：11:00－22:00

裕一品（葵涌分店2）

地址：葵涌和宜合道186號地舖

​電話：3611 5906

營業時間：11:15－21:15

裕一品（青衣分店）

地址：青衣青綠街7-19號青怡薈地下G22號舖

​電話：2436 0808

營業時間：11:00－22:00