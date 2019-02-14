情人節=隆重？5個表現證明已步入「老夫老妻」　不買花、不慶祝

「情人節一定要隆重慶祝」，彷彿是一個定理。然而拍拖已經有好一段日子的你們，可能已經視這些形式性的東西為「浮雲」。以下5個表現，證明你們已步入「老夫老妻」的階段。

（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

【1】買花？不了。

情人節買花，這個動作對於不少情侶來說是一個「基本動作」。無論在公司還是學校都變成競技場，上映「送花及收花大賽」。還在熱戀期的情侶，可能會非常重視這種形式性的東西，但對於「老夫老妻」而言，與其花費金錢購買一紮送完就算的花朵，不如儲來吃飯或當作旅行基金更好！

（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

【2】不再追求驚喜

作為男生，最苦惱的除了要買禮物之外，亦要給驚喜女友。甚麼畫畫、送花、唱歌等，頭一兩次仍算是易事，但每次都要送驚喜的話真的「𢯎爆頭」。如果你已經沒有再要求或送出驚喜，恭喜你！你們已逐漸踏入「老夫老妻」的階段！

（《逃避雖可恥但有用》劇照）

【3】煮飯仔>燭火晚餐

一說起情人節，送花和package彷彿是一個package，一定要捆綁式銷售。不要以為吃燭光晚餐只是一般吃飯一樣簡單，事先book位、揀地點、格價等等都需要事先計算好。比起花時間做這些「門面嘢」，留在家中「玩煮飯仔」不是更溫馨更有意義嗎？

（《主君的太陽》劇照）

【4】禮物實用>價錢

情人節禮物是其中一樣非常重要的元素，因此女生們會無形中互相比較。Pandora、名牌手袋，甚至是不同類型的小手作，都是在「禮物清單」中的候補選擇之一。已經是「穩定期」的情侶們，比起這些價錢高但實用性低的物品，可能收到衛生巾會更為開心。

（《憤怒的媽媽》劇照）

【5】留在家中>出街同人迫

事實上不管是情人節還是其他節日，有不少情侶寧願留在家中，都不願意走到街上和其他路人迫。平日上班上學已經要天天外出，難怪有時間可以獨處，與另一半窩在沙發上看電影，互相聊天已經是一個很完美的情人節。