日本歷代歌姬排行Top100　有香港人上榜？！

開罐
撰文：
最後更新日期：

日本節目根據單曲總銷量排出歷代歌姬排行，宇多田光得第7、安室奈美惠第4，還有港人上榜。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。