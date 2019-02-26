【韓國實測】女工作人員主動「炒牌」　4位男藝人分別有何反應？

如果一名認識不夠一小時的陌生人，突然問你拿電話號碼，你會給他嗎？最近韓國媒體Lululala studio找來4名男藝人，測試他們遇上這樣的情況時，會有甚麼反應。 到底工作人員能順利拿到他們的號碼嗎？

左起：姜熙（譯音）、正赫（譯音）、金旻奎、朴相男（譯音）

Studio Lululala製作的節目

《這oppa是甚麼》，

找了最近在韓國當紅的

「小鮮肉」男藝人做測試，

他們都是模特兒和演員。

當只有一名女工作人員

和他們單獨在房間時，

女工作人員會突然

問他們拿電話號碼，

看他們到底會有甚麼反應。



【對象1】金旻奎（譯音）

金旻奎，

曾經因為出演《聽見你的聲音》而爆紅，

不單長得十分帥，

唱歌還十分好聽！

他亦曾經和

CLC港人成員ELKIE合演情侶。

金旻奎。

【對象2】姜熙（譯音）



1991年出生，

身高1.88米的當紅模特兒。

姜熙

【對象3】朴相男（譯音）



1994年出生，

曾出演多部人氣網劇。

朴相男

【對象4】正赫（譯音）



1991年出生，

非常愛「吹水」的模特兒。

正赫

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