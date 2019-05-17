穿膩白球鞋？看插畫IG學日本女生5種百搭鞋款　照著買就對了！

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日本插畫師mii在IG上分享不同風格的穿搭，精美的作畫和詳細的解說為她累積了4萬多的粉絲！mii的畫筆下的時裝穿搭走大眾路線，插畫中的單品都是平易近人的親民品牌。每篇作品都仔細描繪穿搭層次，就連髮型和飾物配搭都寫清清楚楚。而且穿搭變化多端，尤其運用多個鞋款搭配造型。

一起來學學日本女生的百搭必備鞋子吧！

【1. 黑色休閒球鞋】

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每個女生都至少有一雙休閒球鞋「看門口」，最大路的當然是白色球鞋，不過出街肯定撞款！想特別一點的話可以考慮黑色球鞋，其實百搭程度跟白色差不多，還耐髒許多呢！mii筆下的造型多以黑色低筒Converse和Vans搭配緊身褲、長裙和闊腳褲，休閒中不乏個性。

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【2. 粗跟短靴】

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想造型看上去更有心思，粗跟短靴也是女生們的不二選擇！尤其是穿長裙，短靴可以拉長身材比例，還可以增加整體造型的女人味！重點是粗跟方便活動，即使穿著一整天逛街也不會太累。顏色方面，深咖啡色固然百搭，帶暖色調的焦糖色也不時出現在mii的作品裏，配以長裙、包臂中長裙和七分闊腳褲同樣耐看。

【3. 尖頭幼跟鞋】

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雖然幼跟鞋穿上去會比較累，不過女人味馬上提升一大截，從鄰家女孩立刻變身嫵媚動人的小女人，用它搭配修身高腰褲還有顯瘦作用呢！深色系的高跟鞋溫文爾雅，而亮色系則帶點調皮的感覺。如果穿上它跟男生單獨吃飯，他一定會對你刮目相看！

【4. 芭蕾舞鞋】

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芭蕾舞鞋的鞋型圓潤得來帶點修飾腳型的作用，是春夏季不可缺少的鞋款！它適合搭配任何長裙和闊腳褲，如果想營造斯文和少女一點的感覺，穿上它準沒有錯！另外，日本女生特別喜歡顏色明亮的芭蕾舞鞋，如紅色、薑黃色等，這些顏色都有點綴造型的作用。

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【5. 樂福鞋 （Loafers）】

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如果你覺得球鞋太休閒、芭蕾鞋太少女、又不習慣穿高跟鞋的話，你還可以選擇Loafers款的平底鞋！它的感覺比較復古，而且一年四季都可以派上用場。鞋面的裝飾或雕花帶點復古的感覺，適合講求細節、低調簡約的時尚女生！