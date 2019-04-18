【走路減肥法】走對路可通便去水腫　日模靠走路減13公斤

行路都可以瘦？沒有錯！只要用正確姿勢走對路，就能通便去水腫，月減5公斤，甚至像日模仁香一樣，成功靠走路減肥法減掉13公斤！

走錯路不只會令腿變粗，還會造成駝背、偏頭痛和肩頸痛等健康問題。（《金秘書為何那樣》劇照）

千萬別小看走路的姿勢！走錯路不只會令雙腿更易水腫，變成象腿，分分鐘更會造成駝背、偏頭痛、肩頸痛和骨盆歪斜等等一連串的健康問題。所以，有日本南青山「由足治療院」的院長就發明了獨門的走路減肥法，只要每日用對姿勢走300步，就能達到減肥效果。其中一名患者嘗試走了1個月後，就成功瘦了5公斤，不只能去水腫及改善便秘問題，就連橙皮紋也消失！

↓點擊圖片看正確走路姿勢↓

更多相關文章：【瞓覺都減到肥？裸睡、睡前不喝酒 6個睡眠習慣助你輕鬆減磅】

日本模特兒仁香憑走路減肥法成功減去13公斤。（網上圖片）

日本模特兒仁香亦有試過用走路減肥法減去13公斤！18歲就入行做模特兒的她，在30歲時，因為新陳代謝變差，導致體重不斷上升，身材也逐漸走樣，為此，她更試過用30多種不同的減肥法，但每次的減肥成果都保持不了長時間，很快又會腹胖，最終卻因為走路減肥法而成功！

仁香現今已成為站姿健走教練，亦有開班教授正確站姿及走姿。（網上圖片）

↓點擊圖片看穿不同鞋的正確走路姿勢↓

更多相關文章：【喝啤酒易肥？美專家指飲啤酒有助減肥 日女靠啤酒1個月減10公斤】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁