【挑戰阿媽底線】韓國網紅整蠱媽媽吸收視　深夜闖睡房間烤肉

撰文：李梓媛
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不少人都有吃宵夜的習慣，但吃宵夜總不會在阿媽的房間吃吧？一個韓國網紅拍了一系列名為「死亡的ASMR」的影片，挑選媽媽底線，深夜潛入她的房間吃東西。被兒子吵醒之後，她還忍不住狂飆骯話！
深夜在阿媽房吃東西（조재원@YouTube）
拍片的網紅是來自韓國趙宰元。
可能大家對這個名字不是太熟悉，
但說起「戲精妹妹的日常」的話，
大家應該就會知道他是誰了！
除了是韓國的網紅之外，
他近來還進軍中國，
開通微博後，
替自己的影片都加上中文字幕，
十分受歡迎。
去年他們出席微博舉辦的「網紅節」，還拿了獎
除了和戲精妹妹
一起拍的片好看之外，
另一個名為
「死亡的ASMR」的系列
也非常爆笑。
他經常趁著媽媽入睡時，
偷偷潛入房間，
吃一些很容易發出聲音的食物，
例如黃瓜、汽水、椰菜等。
每次吵醒媽媽後，
他也一定會被媽媽的髒話洗禮！
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