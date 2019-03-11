【挑戰阿媽底線】韓國網紅整蠱媽媽吸收視　深夜闖睡房間烤肉

不少人都有吃宵夜的習慣，但吃宵夜總不會在阿媽的房間吃吧？一個韓國網紅拍了一系列名為「死亡的ASMR」的影片，挑選媽媽底線，深夜潛入她的房間吃東西。被兒子吵醒之後，她還忍不住狂飆骯話！

深夜在阿媽房吃東西（조재원@YouTube）

拍片的網紅是來自韓國趙宰元。

可能大家對這個名字不是太熟悉，

但說起「戲精妹妹的日常」的話，

大家應該就會知道他是誰了！

除了是韓國的網紅之外，

他近來還進軍中國，

開通微博後，

替自己的影片都加上中文字幕，

十分受歡迎。

去年他們出席微博舉辦的「網紅節」，還拿了獎

除了和戲精妹妹

一起拍的片好看之外，

另一個名為

「死亡的ASMR」的系列

也非常爆笑。

他經常趁著媽媽入睡時，

偷偷潛入房間，

吃一些很容易發出聲音的食物，

例如黃瓜、汽水、椰菜等。

每次吵醒媽媽後，

他也一定會被媽媽的髒話洗禮！



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