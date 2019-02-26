【香港有就好】韓粉發明惡評追蹤程式　一鍵抽出誰在洗版攻擊

差不多所有韓國藝人都用直播程式「V Live」與粉絲溝通，雖然多了機會和粉絲對話，但故意中傷的人亦隨之增加，而且肆無忌憚，粉絲亦束手無策。 近日韓國女團Lovelyz的粉絲看不過眼，為偶像研發出惡評追蹤程式，以後我的偶像，我來守護！

Lovelyz一直都有黑粉不時在她們直播時留言抹黑。（官方圖片）

早在今年2月初，

Lovelyz成員在V Live開直播時

受到黑粉攻擊，

甚至有成員忍不住要還擊，

粉絲看着心痛，

於是研發出惡評追蹤程式，

抽出黑粉以示警告。

Lovelyz粉絲公開程式用法。（Naver圖片）

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惡評追蹤程式

主要針對V Live直播，

把已結束的直播連結

放在程式裡，

程式就會自動下載

該直播的所有留言，

然後你可以搜尋留言關鍵字，

或者留言者的ID，

就可以顯示所有留言內容，

誰是黑粉，

說了甚麼都看得一清二楚。

在V Live裡，藝人能看到所有留言。（V Live截圖）

最可貴的是，

研發這個程式的粉絲表示，

將會免費分享予

其他偶像的粉絲，

一起抑制刻意的傷害。

雖然追蹤程式未能

對惡意留言者立即採取行動，

但仍有相當的阻嚇作用，

希望黑粉不再無法無天。

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韓國偶像受到惡意留言攻擊已不是兩、三天的事

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