【米線地圖🍜第31碗】抵食石門滇川米線　$35單併米線夠二人分！

《開罐 Opener》米線地圖第31集，樹仁大隻仔Josh帶米線專員Ruby到石門「滇川雲南米線」，一試腩肉酸辣小鍋米線。 這家店份量超多，而且小食亦十分值得一試，去片睇睇有幾好食！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★★☆

從店外已聞到香香的酸菜味，就知道這裡最馳名的肯定是酸辣了！一試之下，酸辣湯頭十分甜，不會膩滯，開胃得令人想一飲而盡！而樹仁大隻仔Josh推薦的腩肉，是薄切的滷水瘦腩肉，味道濃郁但略嫌有點難咬。最值得點的是酥炸魷魚鬚！炸粉不會太厚，椒鹽亦十分惹味，不愧為必點之選！

+ 5 + 4 + 3

抵食指數：★★★★★

份量十分大份，兩個人分享也夠飽呢！而價錢亦十分抵食，我們點上的腩肉酸辣米線僅售34元，就足夠填飽我們兩個人的肚子，而額外再加配料的話，每款需加7至9元。

配料多元化：★★★☆☆

配料選擇有47款，選擇數量算多，但都是大路貨色，沒有太多令我驚艷的配料。

環境舒適度：★★★★★

裝潢新穎，用上木質主題，令人十分舒適。座位以卡位為主，而且算闊落（除非你像Josh一樣八個人擠進一張四人桌）。全部座位都有靠背，不怕食到腰骨痛！

獨食指數：★★☆☆☆

如此多的份量，剛剛夠兩個人吃飽，一個人來就很大機會吃不完了！而招牌必點的酥炸魷魚鬚，可以以小食形式點，也可以點上「魷魚鬚飯」，照顧獨食又想試小食的人士。

小心中伏位： 一小伏💀

💀 餐牌上的米線價錢包配料一款，但只限7元配料，如果想要點較貴的配料，就要補回差價了！

【食飽有下場】 石門站C出口的京瑞廣場吸引不少小店進駐，當中不乏不同大小品牌的茶飲店、咖啡店，滇川雲南米線的套餐不連飲品，不妨吃完米線後，在京瑞廣場逛上一圈，和朋友各買一杯心頭好解解渴！

滇川雲南小鍋米線

地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場1期地下G05號舖

電話：2832 2005

營業時間：11:00－22:00