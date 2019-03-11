7間連鎖食店原來有學生優惠！大家樂大快活要問先有？

【2019年3月更新】只要用得其所，你的學生證就是優惠券！《開罐 Opener》向各大連鎖食店查詢，整理出各項學生優惠，不過，記者落場視察，發現食店其實「收收埋埋」，學生未必知道。

（羅諾賢攝）

【1】大快活 ── 買正價食品送紅豆冰

快餐店巨頭之一的大快活有供應學生優惠，不過就有點「鬼崇」！《開罐》記者到新界西其中一間分店觀察，門口餐牌上完全沒有任何供應學生優惠的告示，記者向收銀櫃檯詢問時，職員就表示確有學生優惠。換言之，各位點餐時要主動開聲，所以記得「開心Share」本文給你身邊所有同學仔。

1. 送紅豆冰或冷熱飲品

只要穿著校服或出示有效學生證，於任何一間大快活，購買正價食品，都可獲紅豆冰一杯或冷熱飲品一杯，不過當然是紅豆冰比較著數。

2. 指定分店提供「開心學生餐」

指定分店提供「開心學生餐」，比正價便宜2至9元，同樣附送紅豆冰或冷熱飲品一杯，記得仔細睇睇餐牌有無學生餐！

【注意事項】 1. 只適用於穿著校服或出示有效學生證之學生。 2. 優惠只適用於星期一至星期五11:00－14:00（公眾假期除外）。

（羅諾賢攝）

記者詢問之下才出現的學生優惠告示。（羅諾賢攝）

【2】大家樂──正價食品送檸樂

大家樂在香港有超過一百間分店！記者到新界西其中一間大家樂了解，電子餐牌上同樣沒有顯示學生優惠資訊，於是詢問職員，此時職員才按鍵，令電子餐牌上顯示出學生優惠的版面！

1. 部份分店提供學生優惠餐

凡穿著校服或出示有效學生證，即可於指定分店購買價格更優惠的學生優惠餐。

2. 學生有飲品送

於任何一間大家樂惠顧正價食品，即可獲贈凍檸樂／紅豆冰／凍或熱茶啡／汽水一杯，識揀當然要揀檸樂或者紅豆冰！

3. 餐飲免費升級

如果不是購買正價單點食品，而是惠顧本身就連飲品的套餐，學生都可以免費升級餐飲為紅豆冰。

【注意事項】 1. 只適用於穿著校服或出示有效學生證之全日制／半日制學生，兼讀、夜校或補習學校之學生除外。 2. 優惠只適用於星期一至星期五11:00－14:00（公眾假期除外）。

（羅諾賢攝）

記者詢問之下才出現的學生優惠告示。（羅諾賢攝）

【3】一粥麵──單售粉麵飯送飲品

同為大家樂集團旗下的一粥麵，在記者仍然是學生時，想吃粥時也會去拜訪一下，不過就一直不知道原來有學生優惠。和大家樂一樣，這裡的餐牌也是沒有顯示學生優惠的資訊，直至記者以顧客身份查詢問，才急急顯示。

1. 餐飲免費升級凍飲

凡穿著校服或出示附照片的有效學生證，於任何一粥麵惠顧正價套餐，都可免費將餐飲升級為凍飲。

2. 單售粉麵飯可獲贈飲品

如果不是購買套餐，而是買單售的粉麵飯，學生都可獲贈指定飲品，可以選擇紅豆冰／罐裝飲品／冷熱餐飲。

+ 2

【注意事項】 1. 只適用於穿著校服或出示附照片的有效學生證學生。 2. 優惠只適用於星期一至星期五11:00－14:30（公眾假期除外）。 3. 優惠不適用於九龍站、機場、百誠大廈、偉恆昌、科學園及屯門醫院分店。

（羅諾賢攝）

（羅諾賢攝）

【4】美心MX──33元學生餐每天四款

美心MX於全港共有50多間分店，也是不少學生午飯時會選擇的地方！而學生優惠的告示十分明顯易見，抵讚！

1. 供應33元學生餐（連飲品）

美心MX為學生提供學生優惠，凡穿著校服，或出示有效學生證均可以優惠價33元購買學生餐，更連一杯熱飲！

學生餐有咩可以揀？美心MX星期一至五輪流供應以下其中四款：

。鮮茄焗豬扒飯

。煎蛋肉醬意粉／飯

。重量級叉燒三寶飯

。原煲咖哩魚柳配白飯

。天使魔鬼雞扒飯（配黑椒汁）

。天使魔鬼雞扒飯（配粟米汁）

2. 正價食品送汽水或雜果啫喱

學生凡購買任何正價產品，均可獲送百事一杯或雜果啫喱一份。

【注意事項】 1. 只適用於穿著校服或出示有效學生證之全日制／半日制學生，兼讀、夜校或補習學校之學生除外。 2. 每天每名合資格學生可惠顧學生餐一客，及購買非學生餐之正價食品免費獲贈或升級22安士百事汽水一杯或雜果啫喱一客。 3. 優惠只適用於星期一至星期五11:00－14:00（公眾假期除外）。 4. 只適用於指定分店。

（羅諾賢攝）

（羅諾賢攝）

【5】DONDONYA丼丼屋──僅荃灣綠楊坊分店有優惠

丼丼屋專售日式丼飯，每間分店的裝潢都以和風為主，走較高檔的路線，但原來都有提供學生優惠！將大大的告示牌放在門外必定看到的位置，學生經過一定能看見！

1. 提供45元學生餐（連果茶一杯）

於2019年3月4日至5月3日，穿著校服或持有效學生証，可用45元享用學生優惠套餐，包一個丼飯及一杯果茶！不過留意返，只有荃灣綠楊坊分店才有這個優惠！

學生餐可選丼飯：

。牛肉洋蔥丼

。辣味豚肉丼配溫泉玉子

。日式照燒雞扒飯

。豚肉泡菜丼

【注意事項】 1. 只適用於穿著校服或出示有效學生證之學生。 2. 優惠只適用於星期一至星期五11:30－17:30（公眾假期除外）。 3. 只適用於荃灣綠楊坊分店（荃灣綠楊坊2樓S10-12號舖）。

（米線陣Facebook Page）

【6】米線陣──3元升級特飲

大家樂旗下的米線陣，顧名思義以米線做主打，也是不少學生午飯之選。

1. 惠顧指定食品送飲品一杯

凡穿著校服或出示有相片的學生證，惠顧任何米線／薯粉／烏冬／餃子，都可獲贈冷熱飲品一杯，除了奶茶咖啡檸茶，更可選柚子蜜！或可以優惠價3元升級特飲。

【注意事項】 1. 只適用於穿著校服或出示附照片的有效學生證學生。 2. 優惠只適用於星期一至星期五11:00－14:00（公眾假期除外）。 3. 優惠只適用於新都城中心、翡翠明珠廣場、青衣城、東堤灣畔、慈雲山中心、恆安邨及荃新天地分店。

（小洋蔥Facebook Page）

【7】小洋蔥──免費送熱飲一杯

小洋蔥是大家樂集團旗下的西式食肆，提供全日早餐、沙律、意粉及焗飯等西式料理。不過現時分店就比較少，只有東涌映灣薈及觀塘秀茂坪商場兩間分店。

1. 惠顧指定套餐送熱飲一杯

凡穿著校服或出示有相片的學生證，惠顧38元以上的套餐，可免費獲贈熱飲一杯。