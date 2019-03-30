【米線地圖🍜第32碗】屯門小鍋米線　新奇飽肚咖哩米線$42連飲品

《開罐 Opener》米線地圖第32集，米少女Ruby遇上米線界楊過Jason，二人結伴到屯門小鍋米線挑戰咖哩米線！到底咖哩遇上米線是怎樣的感覺？去片！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★☆☆

一進店內，即點上店家推介的椰香咖哩米線、蕃茄濃湯米線一試！咖哩米線湯底質地濃稠，湯底面頭有煎香過的薯仔，外皮仍然保持香脆，好吃！湯底微辣，椰奶味香，配上米線十分惹味。而蕃茄湯底則甜味濃，面頭放上大量新鮮番茄！隨米線配搭的炸物醃得重味，炸粉不厚所以不會膩。

+ 9 + 8 + 7

抵食指數：★★★★☆

42元的價錢，除了有一碗米線，配上一款份量拍得上單點小食的配料，更奉送豆漿或熱飲一杯，算是十分抵食！

配料多元化：★★★☆☆

配料選擇有48款，選擇數量算多，更可選炸物如吉列豬扒、南乳雞件等！不過其餘配料選擇算是常見，不太有驚喜。

環境舒適度：★★★☆☆

舖位小小，可坐十多位客人。只有一邊有半卡位，其餘都是圓凳。冷氣略嫌不足，有點侷促。

獨食指數：★★★★☆

這裡米線配料竟！然！可！以！選吉列豬扒！本來是小食，在這裡竟可當米線配料，實在是獨食人士的福音！而且一個套餐既能吃咖哩，又能吃米線，更能享受小食，一次滿足獨食人士多個願望！

小心中伏位： 兩小伏💀

💀 這裡下午三時至六時會「落場」，這段時間到場是吃不到米線的！

💀 咖哩米線青椒甚多，不喜歡青椒的人要三思。

【食飽有下場】 吃飽踏出店舖，往左走再轉出大街，就能看見甜品店「愛。添」，這店以梳乎厘班戟為主打，一直深受學生喜愛。吃過酸辣米線做正餐，不妨去吃個甜品吧！

屯門小鍋米線

地址：屯門井財街15號金銘大廈地下14號舖

電話：6063 6763

營業時間：12:00－00:00