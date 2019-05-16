【脫單補習班#5】中大毒男變情聖　過來人分享4招教A0脫單

不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！ 如果你遇上出Pool難題，可以email到opener@hk01.com，《脫單補習班》會邀請專家免費為你解答。

《舉重妖精金福珠》劇照

畢業日子逐漸臨近，有不少同學仔心急如焚，希望找到另一半，不至要「A住Grad 或A0 Grad」。有中大生以「過來人」身份，寫下千字文教在池海浮沉的師弟們告別單身。雖然貼文已寫多年，但近期又被自己「就嚟A住Grad」的同學再次翻推。

名為「怡紅墨魁」的同學在CUHK Secrets 中寫下千字文，給各位「真心想拍拖的男仔」，自言自己「由毒男到唔生性亂追女仔，到宜家有一段穩定關係，都叫有過一段經歷」，現分享脫單心得。「我想教的，唔係「三個月內追到女仔的技巧」，而係想分享一下一個男仔應該點定位自己，去令自己值得有一個女朋友」，更分享4招追女仔技巧。獲其他同學留言大讚「高質心靈雞湯」，「A0 Grad睇完之後覺得好慰藉」。



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除了文中所言，「要學會用一個女人的節奏去睇世界」，「緣來如始」配對公司負責人Jacky Hung補充，知己知彼，永遠是致勝之道必有元素。「同時要明白，人人都是獨立個體，各有不同，都有不愛打扮的女人，唔開心食大餐大有人在」，所以應該先有基本概念，當遇心儀女生，便要懂「分門別類」，微調較準了解心儀女生的脾性及特色。



《舉重妖精金福珠》劇照

Jacky又表示，兩性相處，未必一定在固有節奏及步驟進行。跳出女生原劇本，往往女生更對該男生留下深刻印象。心情複雜又驚又喜，若本有好感，心底深處便容易浮現出戀愛、甜蜜、害羞的感覺，心中小鹿亂撞六神無主。但這當然有一定風險，關乎於你與女生相熟度及好感度。面對冒險探索從來都是男生常在處境吧！沒什麼大不了，成功了便得美人歸！



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