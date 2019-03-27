女友突然到訪潔癖男友家　發現又亂又髒　還有長頭髮

最近，一名韓妹向節目《戀愛的發現2》投稿，指自己的男友有潔癖，甚至不讓自己上他家。但女友某次突然偷偷地上他家，發現家內非比尋常的混亂和骯髒，而且還有疑似出軌的證據！有潔癖的主持人徐章勳也認為，如果他是真的有潔癖，是絕對不能忍受到家裡這麼髒。

到底女友上到男友家看到甚麼？

愛清潔不是問題，

但如果過份地追求的話，

可能會對身邊的人造成影響。

就像事件中的主角一樣。

她一直都知道男朋友有潔癖，

有一次，

她終於如願以償上了男友的家，

發現男朋友的潔癖真的很嚴重。



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+ 3 + 2

原本事主和男友一直也十分恩愛。

但前陣子開始，

男友經常失聯，

令她開始對男友起了疑心。

除此以外，

她一次偷偷地走上男友家，

還發現了「確實的證據」！



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節目主持人之一的徐章勳

也是有潔癖的人，

他認為如果男友

真的有潔癖的話，

是不會容忍到家裡

這麼亂卻不去收拾。

但同時他亦指出，

如果真的有第三者的話，

男朋友亦不會讓那個人

這樣隨便地留下痕跡，

應該會像對待事主一樣

對待那個人的。

如果事情發生在大家身上，

大家會相信男友所說的話嗎？