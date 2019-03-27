女友突然到訪潔癖男友家　發現又亂又髒　還有長頭髮

開罐
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最後更新日期：

最近，一名韓妹向節目《戀愛的發現2》投稿，指自己的男友有潔癖，甚至不讓自己上他家。但女友某次突然偷偷地上他家，發現家內非比尋常的混亂和骯髒，而且還有疑似出軌的證據！有潔癖的主持人徐章勳也認為，如果他是真的有潔癖，是絕對不能忍受到家裡這麼髒。

到底女友上到男友家看到甚麼？

愛清潔不是問題，
但如果過份地追求的話，
可能會對身邊的人造成影響。
就像事件中的主角一樣。
她一直都知道男朋友有潔癖，
有一次，
她終於如願以償上了男友的家，
發現男朋友的潔癖真的很嚴重。

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原本事主和男友一直也十分恩愛。
但前陣子開始，
男友經常失聯，
令她開始對男友起了疑心。
除此以外，
她一次偷偷地走上男友家，
還發現了「確實的證據」！


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節目主持人之一的徐章勳
也是有潔癖的人，
他認為如果男友
真的有潔癖的話，
是不會容忍到家裡
這麼亂卻不去收拾。
但同時他亦指出，
如果真的有第三者的話，
男朋友亦不會讓那個人
這樣隨便地留下痕跡，
應該會像對待事主一樣
對待那個人的。
如果事情發生在大家身上，
大家會相信男友所說的話嗎？

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