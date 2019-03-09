凌晨三點傳短訊予懷孕老師　家長大罵：已讀不回很沒水準

有網民在《爆料公社》中發文指，太太是幼兒園老師，目前亦懷有身孕，有一天凌晨三時收到家長的短訊，問為何學生不能帶朱古力奶回校，任職教師的太太查看短訊後並沒有馬上回覆。到翌日早上七時多，該家長又再傳來短訊指，「已讀不回是很沒水準的事，何況妳是一個所謂的『老師』。請看託藥單，應該不會已讀不管吧？」，事件引來網民熱議。

正懷孕的老師，某日凌晨三時收到學生家長的短訊，問為何學生不能帶朱古力奶回校。(《BB來了》劇照)

家長罵懷孕​教師：已讀不回沒水準



有丈夫於網上發文並分享對話截圖，指自己的懷孕太太是位幼兒園教師，於某日凌晨收到家長的短訊的質問，「為什麼他說老師會罵不能帶呢？是我們XXX誤會還是老師真的那麼鴨霸呢？」，又指太太作為教師「已讀不回是很沒水準的事，何況妳是一個所謂的『老師』。請看託藥單，應該不會已讀不管吧？」。

教師太太亦於早上回覆道，「為何已讀不回您呢？媽咪，我現在是懷孕的階段，身體狀況本來就是不太好。媽咪昨晚三點多傳賴給我，我因此昨晚三點開始都沒有睡覺，直到天亮，您能想像一個孕婦正需要休息，一整晚只休息幾個小時，接著還要上班一次面對的是10幾個孩子嗎？上班時間狀態不好而且又忙碌，沒時間回妳真的抱歉。媽咪麻煩您有甚麼問題要交代，請於上班時間在賴給我，非常感謝。」



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​家長斥：不讓孩子帶朱古力奶行為「霸道」



家長收到回覆後續指，「你們供應的量根本就不夠小孩子吃，所以我婆婆才額外讓帶東西去吃」，「一開始是這樣子的後來呢，你們就說，是妳，妳說早上不能帶其他的早點去，我們本來就幾乎沒在帶了，現在只不過讓他帶了一個巧克力牛奶也不能帶，妳會不會太鴨霸！」



家長又指老師可於上班時間回她訊息，「3月7號一整天的時間可以妳可以讓你去讀給妳回，不是叫你沒看到就回，莫名其妙」，又說「這只是很單純很簡單的事，不用牽拖到妳其他的私事。」教師太太最後回覆一句「收到，謝謝您的指教」。

​網民：家長要再教育



網民紛紛指「恐龍家長真的好可怕」、「 現在真正難教的不是孩子，是那些大人。孩子都願意遵守學校規定，結果是大人要孩子不必要遵守」、「半夜line對方，真是超級沒禮貌的」、「上班要顧小孩哪有空滑手機，難道當著孩子的面滑嗎？其他是私人休息時間，哪有義務要去處理公事。」