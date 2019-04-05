【米線地圖🍜第33碗】新北江人情小店麗江　必試$34限定酥肉米線

《開罐 Opener》米線地圖第33集，米少女Ruby跟著元屯天學生代表Kelvin試吃中學生們的集體回憶「麗江雲南米線」，這裡吃的除了是米線，更是滿滿的人情味！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

👇👇👇即睇天水圍麗江雲南米線食評短片👇👇👇

總評：★★★★☆

這裡麻辣酸辣同樣馳名，Kelvin就推薦麻辣，指麗江米線的麻辣湯底味道恰好平衡，麻、辣兩者不會互搶風頭。Kelvin點上雞丁腩肉麻辣米線，這裡叫雞肉做「雞丁」，雞丁是大塊的雞腿肉，肉質滑溜，面頭裹上湯底的辣油後更惹味！我則點上特定時間才供應的酥肉米線。點上米線之外，記得加6元品嚐新鮮即炸雞翼兩隻，十分抵食！

+ 8 + 7 + 6

抵食指數：★★★★☆

「一味米線」售34元，價錢不過不失，但份量搭救，而且加配雞翼十分抵食，整體來說價錢算很吸引！

配料多元化：★★☆☆☆

配料選擇僅22款，比起其他米線店算少，當中要數酥肉最特別，值得一試。

環境舒適度：★★☆☆☆

舖位小而狹窄，桌與桌之間空間很小，顧客需要手肘撞手肘、背貼背地吃。冷氣和風扇則看彩數，有些死角位還是比較熱。不過地方算乾淨，為麗江奪回一顆星星！

獨食指數：★★★★☆

酥肉比起米線配料更似小食，這樣獨食人士就可以嚐到小食了！另外，這裡總是有等位的人龍，一個人更容易入座呢！

小心中伏位： 兩小伏💀

💀 酥肉工序繁複，供應時間只限星期一至五、下午四點後，想食的話就要留意！

💀 麗江雲南米線食客很多，不想等位的話，可以透過電話預留座位！

【食飽有下場】 新北江商場是天水圍內的小商場，內有多間小食店、服裝店，亦有價格相宜的剪髮店，與一式一樣的大型商場十分不同呢！

麗江雲南米線

地址：天水圍嘉湖新北江商場一期1樓C45A號舖

電話：2447 0999