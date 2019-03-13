淘寶訂製USB手指圖案中伏　苦主無言　網民圍觀爆笑：很有特色

淘寶中伏事件又多一單！有網友在淘寶上訂製USB手指，連設計圖都已經附上，不過貨到之後，令她傻眼，在Facebook上發文，生氣表示「是跟我開玩笑嗎？」

台灣網民在Facebook專頁爆怨公社發文，指自己在淘寶上訂製USB手指，店家亦明確表示，可以在USB手指的外殼上刻下客製化的圖察，網友把自己設計的字樣經微信傳到店家手上，店家亦確認可以刻到USB手指之上。

網民在facebook上分享中伏經過。（facebook截圖）

網民再三確認之後，本來以為萬無一失，怎知道在幾天後收到的成品令她傻眼。只見本來預期中刻上人名的地方，竟然變成了「附圖」二字，令她非常生氣好「不容易到貨了，打開，這三小朋友？附圖？？？？是跟我開玩嗎！！！」更直言自己不要用這麼丟臉的USB手指，雖然店家願意賠償20元人民幣，不過仍然難平她的怒氣。

最終成品令一眾網民笑翻了。（facebook截圖）

其他網民看到她的中伏經歷之後，不禁大笑，紛紛留言「對不起我笑了」、「妳笑不出來，我幫妳笑，哈哈哈哈哈哈哈哈」，亦有網民直言這個版本的USB手指很特別「誰的U盤會叫附圖，只有你有啊！」、「我倒覺得蠻有特色的...」；樓主亦留言回覆，「那個誰羨慕我的 我轉賣給他！！！！運費我出！！！」，最後更放棄治療，指自己生無可戀，幽默回應「大家笑歸笑，還是要注意身體健康，不要中風了。」

樓主亦有各網民解釋烏龍的來龍去脈。（facebook截圖）

事件亦引起網民回想大量網購中伏事件，包括雕成龍頭、兩隻左腳等經典。

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