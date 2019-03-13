【微博熱數】9大茶飲店必點攻略　喜茶滿杯紅柚　貢茶熊貓奶蓋

有網民於微博發文，列舉9間珍珠奶茶茶飲店的點單攻略，引來大批網民熱議，紛紛建議「後補名單」。點單攻略中包括喜茶、貢茶、CoCo都可、快樂檸檬、85℃等多間港人熟識飲品店。你的心水之選又有否上榜？

喜茶 HeyTea

喜茶最初登陸香港時引來一場哄動，城中紛紛出現排隊潮。雖然現在香港分店越開越多，但是排隊的人龍仍然有增無減。據網民的點單攻略，喜茶有四款茶飲上榜。

+ 3 + 2

貢茶 Gong Cha

作為茶飲界的「老行專」，貢茶原來已登陸香港10年，於世界各地亦有分店。擴張速度極快，而市面上亦出現不少山寨版貢茶，付款前記住留意！隨著茶飲類型的變化，貢茶也紛紛推出不同的特色飲品應市，在網民清單中，單是貢茶就有三款飲品上榜。

+ 2

快樂檸檬 Happy Lemon

Happy Lemon 可說是90後中學回憶！從年輕人愛逛的小商場，到補習社林立的區域，總有一間在身邊。隨著小商場被集團式企業收購，香港的Happy Lemon 分店亦減至四間。上榜的兩款飲品，又是否你的必點之選？

CoCo都可

來自台灣的CoCo都可，對大家而言絕不陌生。光顧台式茶飲店的好處，就是飲料配料能自訂，相比起喜茶，CoCo都可相對較便宜，加料也不會太「肉痛」，上榜的特飲，你點過了嗎，

85℃

同樣來自台灣的85℃，不但香港有分店，也一路攻陷大陸、美國和澳洲。比起其他專賣飲料的茶飲點，85℃主打咖啡亦兼賣糕餅。雖然如此，咖啡以外的特飲也很受歡迎，來看看有哪些茶飲上榜！

其餘上榜的茶飲店，於香港並無分店。不過其他網民對以下特飲的評語也不錯，下次和三五知己北上遊玩時，不妨可以一試！

▼點擊看更多大熱網民推薦茶飲▼