【多圖】玩捉迷藏孩子躲在鍋子後　媽媽崩潰：裝看不見好累！

Facebook專頁《爆廢公社》有人貼出孩子捉迷藏的圖片，指孩子採取「鴕鳥心態」，以為自己掩住眼睛大家就看不見他，媽媽則訴苦說自己要一直裝看不到，感覺十分勞累，笑翻一眾網民！

孩子躲在鍋子後面，就以為媽媽看不到自己。（Facebook專頁《爆廢公社》）

要說孩子最喜歡的遊戲，一定非「捉迷藏」莫屬！但有時小朋友的躲藏功力真是不算太好，而為了不要傷害孩子的自尊，媽媽又要裝作找不到他。最近有網民在「爆廢公社」發文，指自己3歲的女兒躲在鍋子後面，卻以為自己完美隱身，媽媽忍不住上網大吼：「媽媽要一直假裝看不到，好累！」

此文一出，引來多個同為媽媽級的網民留言表示同意，紛紛留言說「當媽的都秒懂 」、「你就坐在客廳看電視或滑手機，然後嘴巴一直唸『你在哪？』」、「去打一圈麻將回來再繼續找」。看來所有母親都試過這個情況！

（網上圖片）

【露出馬腳篇】

網上也有不少孩子捉迷藏的「高級技巧」圖片，很多孩子是遮住了頭，就以為別人看不見他。

【超越自然篇】

亦有孩子的躲藏方法是扭曲自然物件的模樣，地毯有可能會這樣凸起來嗎？被子有可能自己飛起來嗎？

【理解不能篇】

講到明是小孩子，他們的思維當然是天馬行空！而以下圖片亦完全地表達出這種天馬行空、令人理解不能的思維。