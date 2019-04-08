【脫單補習班】約會誰埋單？　男方偷偷俾錢原來係伏位？

不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！ 如果你遇上出Pool難題，可以email到opener@hk01.com，《脫單補習班》會邀請專家免費為你解答。

世紀難題！究竟約會應該誰買單？如果全由男生買單，負擔大不在話下，女生也許會覺得不自在吧！不過如由女生提議AA制，又會否太損男生面子？女生如果想分擔一下，又該如何是好呢？

近期有「中女」網民在自己Facebook專頁發文，指見到一對目測千禧後的年輕情侶「撐枱腳」，男生約會中低頭打機，「中女」網民笑言「講真！如果佢地唔係著FILA情侶鞋+情侶紋身，我以為佢哋只係普通酒肉朋友！」。網民續分享與朋友之間的見聞指，90後約會AA制也不出奇，惟男生於記念日仍要求平分約會開銷，先拿出信用咭結帳只為「儲里數」，其後更「男友笑笑：俾我碌啦，儲里數呀，一陣你俾返cash我啦！」。



▼▼▼▼點擊看網民原文內容▼▼▼▼

日女理想結帳方法



約會誰買單的世紀難題，看似不只港人感受深刻。有日本YouTube頻道於東京街頭訪問日本女生，了解她們約會時，認為男方應該為展示紳士風度而付全數，還是女生為撇除「拜金」印象而「AA制」？一向給人溫柔體貼印象的日本女生，她們理想中的結帳方法是甚麼呢？



▼▼▼▼點擊看日女理想結帳方法▼▼▼▼

專家教路：偷偷埋單是大忌！



前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍指，現時香港大學生約會，普遍偏好各自付帳。大學生們都會兼職打工，亦因爲電子付款的普及，就算一方先付帳，另一方都會付回自己那份。這是男女雙方互相尊重，所以並不存在「應不應該」這個問題，而大學生們想法都會較為 easy going，他們相對會較主動表達自己的意願，付回自己的帳大多是共識出來的。



如果大學生嚟緊有約會，去到結帳部分，應如何是好？

▼▼▼▼點擊看專家5大實用貼士▼▼▼▼